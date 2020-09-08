Балуху оперируют тяжелую травму головы, полиция готовится его допросить

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве без мобильного телефона и банковской карты. У него тяжелая травма головы, его оперируют.

Источник: сайт полиции Киева, информированный собеседник "Украинской правды"

Детали: По данным источника УП, у Балуха тяжелая травма головы, его оперируют. Правоохранители таким образом еще не имели возможности его опросить.

Как рассказали правоохранители, во вторник около 12 часов в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации Балуха с телесными повреждениями.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что пострадавшего доставили из зоны отдыха "Гидропарк". Кроме того, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Дословно: "Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных сотрудников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого происшествия. Кроме того, полицейские находятся в больничном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, относительно обстоятельств совершения правонарушения".

Дополнительно: Это происшествие вызвало обеспокоенность в Офисе президента. Там требуют от полиции "быстрого и полного расследования преступления". В ОП отметили, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в том числе политическая.

Также в Офисе подчеркнули, что отныне ожидают от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений.

Напомним: Ранее во вторник стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Напомним: Ровно год назад, 7 сентября 2019-го, в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

Позже Карпюка и Балуха взяли работать в офис украинского омбудсмена в Киеве.

А на местных выборах-2020 Балух присоединился к команде экс-президента Петра Порошенко.

4 августа 2017 года оккупанты приговорили крымчанина Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии и штрафу в 10 тысяч рублей, обвинив в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. На самом деле, Балух просто вывесил флаг Украины над своим домом в крымском селе в декабре 2013 года.

А 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным еще и в избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей. Хотя именно начальник СИЗО толкнул Балуха.

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