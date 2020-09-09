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Еще один член Координационного совета белорусской оппозиции перестал выходить на связь

Среда, 9 сентября 2020, 09:57

Член Координационного совета оппозиции Максим Знак утром перестал выходить на связь, успев написать перед тем о "масках".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TUT.BY, об этом сообщают его коллеги.

В это время он находился в офисе штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Как рассказал пресс-секретарь штаба Глеб Глебов, они с Максимом договаривались о разговоре в 8:30, но он не появился в Zoom.

"Я ему позвонил. Он сказал фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", - сообщил Глебов.

Максим Знак - один из двух членов президиума Координационного совета, которые еще не задержаны и в Беларуси. Остальные пятеро его коллег или задержаны, или принудительно вывезены за границу.

Напомним, 8 сентября в Украину прибыли два члена совета - Иван Кравцов и Антон Родненков, двое из трех оппозиционеров, 7 сентября перестали выходить на связь. Мария Колесникова осталась в Беларуси, хотя сначала представитель белорусского Государственного пограничного комитета уверял, что границу пересекли все трое. Затем он подтвердил, что Колесникову задержали на границе.

Коллеги, в том числе и Максим Знак, считают, что их решение выехать из страны не было добровольным.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник сообщило, что Колесникова, чтобы остаться в Беларуси, порвала на границе свой паспорт.

6 сентября стало известно о выезде в Польшу Ольги Ковальковой, члена президиума Координационного совета оппозиции. Она заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста.

ЕС назвал неприемлемыми политические аресты в Беларуси.

Темы: Беларусьмитинги


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