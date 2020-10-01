Рада из-за карантина не сможет вовремя принять закон, важный для переговоров Зеленского и Дуды

Верховная рада из-за карантина не сможет до встречи президентов Украины и Польши принять законопроект №3039а, который должен освободить от уплаты НДС исполнителей работ и поставщиков услуг в рамках так называемого "польского кредита".

Об этом говорится в статье Кредит упущенных возможностей: как Украина подрывает свои отношения не только с Польшей.

Так, Рада, обосновывая свое решение коронавирусом, приняла постановление об изменении собственного календарного плана, закрыла заседание в среду и отменила ряд последующих. Депутаты соберутся на заседание только 20 октября, на один день, с новой повесткой дня, в которую включат самые срочные решения.

Если законопроект №3039а не попадет в этот перечень, то возможность принять его появится только в ноябре.

Таким образом, его принятие точно невозможно до встречи президентов Украины и Польши, которая должна состояться уже 11 октября.

Кредитное соглашение на 100 млн евро сроком действия 30 лет Украина и Польша подписали еще в 2015 году. Средства должны быть направлены на реконструкцию пограничной инфраструктуры.

Несмотря на проведение соответствующих тендеров работы до сих пор почти никто не начал. Причина - задержка с принятием законопроекта №3039а, поскольку выполнение работ с уплатой НДС противоречит условиям использования польского кредита.

"Отсутствие прогресса в вопросе реализации кредита и показательное пренебрежение возможностями со стороны Киева станет барьером для сотрудничества, который будет влиять не только на украинско-польские отношениях, но и в целом на восприятие нашего государства западными партнерами. Ведь эта история демонстрирует неспособность Украины осваивать средства международной помощи", - отмечается в статье.

Европейская правда