Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Огонь поразил 11 тысяч га в Луганской области

Четверг, 1 октября 2020, 16:20
Огонь поразил 11 тысяч га в Луганской области

По состоянию на обед 1 октября пожары в Луганской области поразили более 11 тысяч гектаров земель, утром сообщалось, что огонь повредил - 9,3 тыс. га.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 14 часов 1 октября общая площадь пройденная огнем составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий".

Детали: По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что огонь поразил 9,3 тыс. гектаров земель области.

В частности, сложная ситуация в очаге вблизи Трехизбенка (Новоайдарский район), где в результате сильного ветра (20 м/с) огонь по лесным массивам распространился в Северодонецк.

Утром сообщалось, что огонь в этой ячейке прошел около 8,8 тыс. га.

Ранее отмечалось, что пожар вдоль линии разграничения от Станицы-Луганскойк ​​Северодонецку угрожал 22 населенным пунктам. По состоянию на 14.00 огонь несет угрозу 31 населенному пункту на этом участке.

 

Погибли 9 человек (1 человек в результате пожара, причина смерти других уточняется), госпитализированы 14 человек.

По факту пожара возбуждено 7 уголовных производств, работает 30 следственно-оперативных групп Нацполиции.

Ожидается, что ситуация будет оставаться сложной еще почти сутки из-за отсутствия осадков и сильных порывов ветра до 20 м/с.

 

В общем чрезвычайники погасили небольшие пожары, пока продолжается тушение еще 30, но в ГСЧС не уведомили, на какой площади необходимо обуздать огонь.

 
 
 
 

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
  • В офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что приняли во внимание информацию, пожары на Луганщине могли вызвать обстрелы боевиков.
  • До этого в штабе ООС заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
пожар
В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза
В Великом Новгороде в России загорелась ТЭЦ
Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: