В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье было задержано более 500 человек.

Источник: правозащитный центр "Весна"

Детали: По состоянию на 1:00 в списке "Весны" – имена 502 задержанных. Список дополняется.

Большая часть задержаний произошла в Минске.

Также задерживали протестующих в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.

Что предшествовало: В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны сотни людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

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