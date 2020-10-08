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В Украине готовят к открытию временные госпитали для больных COVID

Четверг, 8 октября 2020, 23:02

В Украине пока 21 тысяча коек заняты больными на коронавирус. Минздрав начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов в видеообращении к украинцам

Прямая речь Степанова: "У нас занята 21000 коек. Представьте себе, что, если бы количество койкомест в больницах оставалась такой же, как было весной, это были бы десятки тысяч смертей.

Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID".

Детали: Степанов напомнил, что с начала эпидемии увеличили количество коек в три раза - с 12 тыс. до 37 тыс.

Что было раньше: 8 октября Степанов сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с той, что была в Испании и Италии и назвал ситуацию опасной.

За сутки 7 октября в Украине подтвердили 5397 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от коронавирусной болезни 93 человека, были госпитализированы 900 человек с подтвержденным диагнозом - это три антирекорда; выздоровели 2263 человека.

7 октября в мире COVID-19 обнаружили в 339 000 человек. Умерло в этот день 5822 пациентов.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Украинская правда
Темы: коронавирусСтепановМинздрав


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