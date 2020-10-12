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Суд обязал Офис генпрокурора закрыть дело Злочевского

Понедельник, 12 октября 2020, 12:37
Суд обязал Офис генпрокурора закрыть дело Злочевского

Печерский суд Киева обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство защитника и отменить постановление детектива НАБУ о восстановлении уголовного производства в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского, а также обязать процессуального руководителя закрыть дело.

Источник: соответствующее постановление от 1 октября, "Судебный репортер"

Детали: Речь идет об уголовном производстве от 17 ноября 2014 года о хищении стабилизационного кредита НБУ, выделенного "Реал-банку". 28 марта 2019 года прокурор Генпрокуратуры Константин Кулик сообщил о подозрении в этом деле ряду бывших топ-чиновников, в том числе Злочевскому. Именно в этом деле НАБУ и САП задержали фигурантов дела (но не самого Злочевского, который скрывается) при попытке передать для руководителей антикоррупционных органов рекордную взятку - 6 млн долларов за закрытие дела.

В течение 2019 года расследование 7 раз останавливалось и возобновлялось. Объяснялось это действиями в рамках международного сотрудничества и розыском подозреваемых.

В феврале 2020-го дело Злочевского передано в НАБУ. В мае Высший антикоррупционный суд отменил решение прокурора о приостановлении расследования. 12 августа детектив НАБУ расследование восстановил.

По мнению адвоката Петра Бойко, представляющего Злочевского, сроки досудебного расследования в данном производстве закончились и постановление детектива принято за пределами этих сроков, а потому досудебное расследование невозможно. Защитник обратился с ходатайством на имя генпрокурора об отмене постановления детектива и закрытии дела, но ответа не получил. Поэтому обжаловал бездействие в суде.

Судья выяснил, что детектив НАБУ ходатайствовал о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве до 8 месяцев, но в части подозрения относительно другого фигуранта - Дынника А.В. Однако о продлении срока досудебного расследования в отношении Злочевского информации нет. По мнению суда, срок расследования по делу Злочевского закончился еще 28 мая 2020 года.

Детектив НАБУ считал, что срок досудебного расследования с 14 мая по 12 августа, а именно 90 дней, был остановленным. Однако 14 мая Высший антикоррупционный суд отменил постановление о приостановлении следствия и в заседании присутствовали защитник, прокурор и детектив.

Суд отметил, что ввиду нарушения разумности сроков основания для закрытия дела, согласно УПК, не установлены достаточные улики для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить.

Предыстория: Суд избрал бывшему министру экологии Николаю Злочевскому меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило Злочевского в розыск. Его обвиняют по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение".

В начале июля НАБУ сообщило, что Злочевскому объявили подозрение в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов.

12 июня детективы НАБУ заявили, что задокументировали факт предоставления взятки руководству антикоррупционных органов в 6 миллионов долларов. Позже в САП уточнили, что речь шла о 5 миллионах долларов, а еще 1 миллион нашли в автомобиле налоговика, который был назначен ему как посреднику.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗлочевскийсудОфис генпрокурораВенедиктова
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