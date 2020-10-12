Тихановськая заявила о новом этапе насилия над белорусским народом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановськая отреагировала на жесткие и массовые задержания мирных людей на протестах 11 октября по всей Беларуси. Она заявила о новом этапе насилия в своей стране.

Источник: Telegram-канал "Пул Первой"

Прямая речь: "Я не сплю, как и все беларусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать".

Что предшествовало: В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны сотни людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

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