Тихановская о насилии на марше пенсионеров: режим переступил очередную черту

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихоновская прокомментировала разгон марша пенсионеров, который накануне прошел в Минске.

Источник: Telegram-канал "Пул Первой"

Прямая речь: "Когда мы ездили на митинги по городам Беларуси, я обращалась к бабушкам, стоящим в первых рядах. Я говорила им, что пенсия, которой их шантажирует режим, выплачивается не лично президентом. Это деньги, которые они честно заработали. И сейчас эту пенсию оплачивают их дети и внуки.

Прошло два месяца – и я восхищена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и высказывают свою позицию. Но сегодня режим переступил очередную черту: силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров. Это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, беларусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца – и добиться новых выборов".

Что предшествовало:

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны более 700 людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

Позже Тихановськая заявила о новом этапе насилия над белорусским народом.

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