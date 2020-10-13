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Тихановская о насилии на марше пенсионеров: режим переступил очередную черту

Вторник, 13 октября 2020, 01:34

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихоновская прокомментировала разгон марша пенсионеров, который накануне прошел в Минске.

Источник: Telegram-канал "Пул Первой"

Прямая речь: "Когда мы ездили на митинги по городам Беларуси, я обращалась к бабушкам, стоящим в первых рядах. Я говорила им, что пенсия, которой их шантажирует режим, выплачивается не лично президентом. Это деньги, которые они честно заработали. И сейчас эту пенсию оплачивают их дети и внуки. 

Прошло два месяца – и я восхищена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и высказывают свою позицию. Но сегодня режим переступил очередную черту: силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров. Это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, беларусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца – и добиться новых выборов".

Что предшествовало

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.
  • По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано. Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Темы: БеларусьТихановскаяЛукашенковиборы


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