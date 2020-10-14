Законопроект о референдуме могут рассмотреть уже в ноябре

Законопроект о референдуме готовится ко второму чтению и может быть рассмотрен парламентом в ноябре.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в среду, передает Укринформ

Прямая речь: "Относительно закона о референдуме... сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре.

Он один из приоритетных, это президентский законопроект, определенный как неотложный. Как только он будет готов, будем рассматривать".

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