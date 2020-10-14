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Законопроект о референдуме могут рассмотреть уже в ноябре

Среда, 14 октября 2020, 15:29

Законопроект о референдуме готовится ко второму чтению и может быть рассмотрен парламентом в ноябре.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в среду, передает Укринформ

Прямая речь: "Относительно закона о референдуме... сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре.

Он один из приоритетных, это президентский законопроект, определенный как неотложный. Как только он будет готов, будем рассматривать".

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Предыстория: 

  • 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.
  • Проект закона предусматривает 4 основных составляющих предмета, которые могут быть вынесены на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума; вопросы общегосударственного значения; вопросы изменения территории Украины; вопросы прекращения действия законов или их положений.
  • 21 июля Венецианская комиссия приняла "срочный общий вывод" о законопроекте о всеукраинском референдуме.

Темы: Верховная РадареферендумРазумков Дмитрий


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