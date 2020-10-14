Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Законопроєкт про референдум можуть розглянути вже у листопаді

Середа, 14 жовтня 2020, 15:29
Законопроєкт про референдум можуть розглянути вже у листопаді

Законопроєкт про референдум готується до другого читання і може бути розглянутий парламентом в листопаді.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в середу, передає Укрінформ

Пряма мова: "Щодо закону про референдум... зараз він готується до другого читання. Я думаю, що найближчим часом, навіть в листопаді.

Він один з пріоритетних, це президентський законопроект визначений як невідкладний. Як тільки він буде готовий, будемо розглядати".

Знати більше: Зеленський пропонує дозволити референдуми із 4 питань і голосувати через інтернет

Стефанчук: проведення референдуму в середньому коштує 2 мільярди

Передісторія:  

  • 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.
  • Проєкт закону передбачає 4 основних складових предмету, що може бути винесено на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання зміни території України; питання втрати чинності законів чи їхніх положень.
  • 21 липня Венеційська комісія прийняла "терміновий спільний висновок" щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадареферендумРазумков Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: