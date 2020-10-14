Законопроєкт про референдум можуть розглянути вже у листопаді

Законопроєкт про референдум готується до другого читання і може бути розглянутий парламентом в листопаді.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в середу, передає Укрінформ

Пряма мова: "Щодо закону про референдум... зараз він готується до другого читання. Я думаю, що найближчим часом, навіть в листопаді.

Він один з пріоритетних, це президентський законопроект визначений як невідкладний. Як тільки він буде готовий, будемо розглядати".

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