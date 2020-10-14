Законопроєкт про референдум можуть розглянути вже у листопаді
Середа, 14 жовтня 2020, 15:29
Законопроєкт про референдум готується до другого читання і може бути розглянутий парламентом в листопаді.
Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в середу, передає Укрінформ
Пряма мова: "Щодо закону про референдум... зараз він готується до другого читання. Я думаю, що найближчим часом, навіть в листопаді.
Він один з пріоритетних, це президентський законопроект визначений як невідкладний. Як тільки він буде готовий, будемо розглядати".
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Передісторія:
- 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.
- Проєкт закону передбачає 4 основних складових предмету, що може бути винесено на референдум: внесення змін до Конституції, зокрема щодо виборів і референдуму; питання загальнодержавного значення; питання зміни території України; питання втрати чинності законів чи їхніх положень.
- 21 липня Венеційська комісія прийняла "терміновий спільний висновок" щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум.