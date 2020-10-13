У Венедиктовой 4 месяца блокируют экстрадицию Бахматюка и требуют еще доказательств – источник
В Офисе генерального прокурора с июня не направляют в Австрию запрос на экстрадицию экс-собственника VAB Банка Олега Бахматюка, подозреваемого в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, и требуют доказать законность его розыска.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Детективы Национального антикоррупционного бюро составили ходатайство об экстрадиции 15 июня 2020 года. По состоянию на 13 октября Офис генпрокурора не направил документы в Австрию.
При этом подчиненные генпрокурора Ирины Венедиктовой требуют предоставить дополнительную информацию о деле.
Формальным основанием является обращение адвоката Бахматюка, который считает незаконным международный розыск бизнесмена и утверждает, что правоохранителям известно его местонахождение.
По мнению сотрудников Офиса генпрокурора, если эти претензии подтвердятся, они ставят под сомнение законность решение суда о заочном аресте Бахматюка. Именно это решение позволяет направить запрос на экстрадицию.
Поэтому ОГП требует от Антикоррупционной прокуратуры доказать законность розыска и предоставить для этого ряд данных. В частности: дату, когда НАБУ стало известно, что Бахматюк находится за границей; получало ли НАБУ информацию от адвоката о месте жительства бизнесмена; вызывали подозреваемого после того, как узнали, где он живет; посылали ли такие вызовы правоохранителям Австрии и т.д.
В то же время, собеседник УП обращает внимание, что доводам о якобы необоснованности розыска предоставила свою оценку Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Она пришла к выводу, что детективы предоставили надлежащие и допустимые доказательства розыска, и позволила заочный арест Бахматюка.
При этом, согласно Уголовному процессуальному кодексу, суд может дать разрешение на заочный арест только в том случае, если прокурор докажет, что подозреваемый находится в международном розыске.
"Украинская правда" обратилась за комментарием к прессекретарю Ирины Венедиктовой и обнародует позицию Офиса генпрокурора, если она будет предоставлена.
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Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена
Предыстория:
- В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. ВиЭйБи принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
- В ноября 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным.
- НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
- Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.
- Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.
- В ноябре 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП объявили Бахматюку и его вероятным сообщникам подозрения.
- Тогда Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину.
- Впоследствии бизнесмена объявили в розыск.
- 28 мая суд заочно призначил Бахматюку содержания под стражей.