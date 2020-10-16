ЦПК добиваются международных санкций против Дубинского
Центр противодействия коррупции обратился в различные международные и украинские организации о введении персональных западных санкций против народного депутата "Слуги народа" Александра Дубинского.
Источник: колонка на "Украинской правде" члена правления Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк
Дословно: "На примере кейса Александра Дубинского подробно объясню, какие инструменты и правовые механизмы мы применяем для введения персональных западных санкций. Спойлер: для каждого фигуранта есть индивидуальный подход, учитывая его досье".
Детали: Важным шагом для персональных санкций на Западе в ЦПК считают - направление обращений и заявлений в различные контрольные, правоохранительные органы и финансовые учреждения в Украине и за рубежом.
В частности, речь идет о:
1. Обращение в Офис контроля иностранного состояния Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury).
2. Обращение в прокуратуру Словакии
Так, Дубинский спрятал в своей декларации компанию в Словакии, единственным владельцем которой был с марта 2019-го до февраля 2020-го.
Дубинский в 2019 году имел 4278 евро на счету Tatra Banka a.s. В ЦПК сообщают банку, что финучреждение обслуживает публичного деятеля из Украины, который не декларирует свое Словацкое состояние, имеет необоснованные активы, записанные на маму и жену.
4. Обращение к украинским правоохранительным и контролирующим органам:
Заявление в НАПК - о нарушении требований финконтроля с требованием провести полную проверку декларации Дубинского.
Заявление в ОПУ/НАБУ - с требованием открыть уголовное производство относительно Дубинского по статьям 366-1 (недостоверное декларирование), 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.
Решение об открытии дела против нардепа принимает генпрокурор - заявление направили по ее адресу.
Заявление в ОПУ/СБУ - с требованием открыть уголовное производство относительно Дубинского по статье 111 (государственная измена) УК.
В ЦПК утверждают, что деятельность Дубинского, который "выходит на пресконфренеции с агентом Кремля и направляет письма с дезинформацией конгрессменам с целью вмешаться в выборы в США", имеет признаки "госизмены".
5. Обращение в украинские банки
У нардепа есть счета в четырех украинских банках - Альфа Банк, Приват Банк, Банк Пивденный, Универсал Банк. В ЦПК отправили описание необоснованного состояния Дубинского, его мамы и жены руководителями подразделений финансового мониторинга этих банков.
По закону банки должны проверять источник состояния на счетах публичных деятелей с высоким риском и членов их семей. В случае подозрительных операций счета могут блокироваться.
Предыстория:
- Согласно расследованию журналистов "Наші Гроші" на Bihus.Info, Дубинский, его жена и его мать обладают 24-ю квартирами общей площадью 2000 кв.м, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.
- Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что материал Bihus.info о состоянии Дубинского не содержит оснований для коррупционного расследования.