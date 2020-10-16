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ЦПК добиваются международных санкций против Дубинского

Пятница, 16 октября 2020, 15:28
ЦПК добиваются международных санкций против Дубинского

Центр противодействия коррупции обратился в различные международные и украинские организации о введении персональных западных санкций против народного депутата "Слуги народа" Александра Дубинского.

Источник: колонка на "Украинской правде" члена правления Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк

Дословно: "На примере кейса Александра Дубинского подробно объясню, какие инструменты и правовые механизмы мы применяем для введения персональных западных санкций. Спойлер: для каждого фигуранта есть индивидуальный подход, учитывая его досье".

Детали: Важным шагом для персональных санкций на Западе в ЦПК считают - направление обращений и заявлений в различные контрольные, правоохранительные органы и финансовые учреждения в Украине и за рубежом.

В частности, речь идет о:

1. Обращение в Офис контроля иностранного состояния Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury).

2. Обращение в прокуратуру Словакии

Так, Дубинский спрятал в своей декларации компанию в Словакии, единственным владельцем которой был с марта 2019-го до февраля 2020-го.

3. Обращение в словацкий банк

Дубинский в 2019 году имел 4278 евро на счету Tatra Banka a.s. В ЦПК сообщают банку, что финучреждение обслуживает публичного деятеля из Украины, который не декларирует свое Словацкое состояние, имеет необоснованные активы, записанные на маму и жену.

4. Обращение к украинским правоохранительным и контролирующим органам:

Заявление в НАПК - о нарушении требований финконтроля с требованием провести полную проверку декларации Дубинского.

Заявление в ОПУ/НАБУ - с требованием открыть уголовное производство относительно Дубинского по статьям 366-1 (недостоверное декларирование), 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.

Решение об открытии дела против нардепа принимает генпрокурор - заявление направили по ее адресу.

Заявление в ОПУ/СБУ - с требованием открыть уголовное производство относительно Дубинского по статье 111 (государственная измена) УК.

В ЦПК утверждают, что деятельность Дубинского, который "выходит на пресконфренеции с агентом Кремля и направляет письма с дезинформацией конгрессменам с целью вмешаться в выборы в США", имеет признаки "госизмены".

5. Обращение в украинские банки

У нардепа есть счета в четырех украинских банках - Альфа Банк, Приват Банк, Банк Пивденный, Универсал Банк. В ЦПК отправили описание необоснованного состояния Дубинского, его мамы и жены руководителями подразделений финансового мониторинга этих банков.

По закону банки должны проверять источник состояния на счетах публичных деятелей с высоким риском и членов их семей. В случае подозрительных операций счета могут блокироваться.

Предыстория:

  • Согласно расследованию журналистов "Наші Гроші" на Bihus.Info, Дубинский, его жена и его мать обладают 24-ю квартирами общей площадью 2000 кв.м, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.
  • Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что материал Bihus.info о состоянии Дубинского не содержит оснований для коррупционного расследования.

Украинская правда

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Темы: ЦПКсанкцииДубинскийСША
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