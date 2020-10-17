Азербайджан и Армения договорились о перемирии

Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии, которое должно начаться в полночь с субботы на воскресенье, 18 октября.

Источник: пресс-секретарь руководителя Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в Facebook, МИД Азербайджана, МИД Армении

Детали: Как сообщают внешнеполитические ведомства сторон конфликта, во время переговоров была достигнута договоренность о временном прекращении огня по гуманитарным соображениям с 00:00 по местному времени 18 октября.

Российские СМИ пишут, что ранее 17 октября глава российского МИДа Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Напомним: