Азербайджан и Армения договорились о перемирии
Суббота, 17 октября 2020, 22:28
Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии, которое должно начаться в полночь с субботы на воскресенье, 18 октября.
Источник: пресс-секретарь руководителя Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в Facebook, МИД Азербайджана, МИД Армении
Детали: Как сообщают внешнеполитические ведомства сторон конфликта, во время переговоров была достигнута договоренность о временном прекращении огня по гуманитарным соображениям с 00:00 по местному времени 18 октября.
Российские СМИ пишут, что ранее 17 октября глава российского МИДа Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.
Напомним:
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
- С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
- В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.
Украинская правда