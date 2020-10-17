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Азербайджан и Армения договорились о перемирии

Суббота, 17 октября 2020, 22:28

Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии, которое должно начаться в полночь с субботы на воскресенье, 18 октября.

Источник: пресс-секретарь руководителя Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в Facebook, МИД Азербайджана, МИД Армении

Детали: Как сообщают внешнеполитические ведомства сторон конфликта, во время переговоров была достигнута договоренность о временном прекращении огня по гуманитарным соображениям с 00:00 по местному времени 18 октября.

Российские СМИ пишут, что ранее 17 октября глава российского МИДа Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

Напомним:

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахАзербайджанАрменияРосcия


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