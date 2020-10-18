Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия
Воскресенье, 18 октября 2020, 06:00
В Министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан нарушил новое соглашение о перемирии, которое начало действовать накануне вечером.
Источник: пресс-секретарь министерства обороны Шушан Степанян в Telegram
Дословно: "В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45".
Детали: Минобороны Азербайджана пока не комментировало заявление.
Что предшествовало: Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии, которое официально началось в полночь 18 октября.
Напомним:
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
- С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
- В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.