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Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия

Воскресенье, 18 октября 2020, 06:00
Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия

В Министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан нарушил новое соглашение о перемирии, которое начало действовать накануне вечером.

Источник: пресс-секретарь министерства обороны Шушан Степанян в Telegram

Дословно: "В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45".

Детали: Минобороны Азербайджана пока не комментировало заявление.

Что предшествовало: Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии, которое официально началось в полночь 18 октября.

Напомним:

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.

Темы: Нагорный Карабах
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