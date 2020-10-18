Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия

В Министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан нарушил новое соглашение о перемирии, которое начало действовать накануне вечером.

Источник: пресс-секретарь министерства обороны Шушан Степанян в Telegram

Дословно: "В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45".

Детали: Минобороны Азербайджана пока не комментировало заявление.

Что предшествовало: Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии, которое официально началось в полночь 18 октября.

Напомним: