Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия

Воскресенье, 18 октября 2020, 06:00

В Министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан нарушил новое соглашение о перемирии, которое начало действовать накануне вечером.

Источник: пресс-секретарь министерства обороны Шушан Степанян в Telegram

Дословно: "В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45".

Детали: Минобороны Азербайджана пока не комментировало заявление.

Что предшествовало: Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии, которое официально началось в полночь 18 октября.

Напомним:

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанской армии города Физули (Нагорный Карабах) и 7 сел.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван ожидает от Москвы активных шагов при решении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призвали к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях – чтобы забрать тела погибших.

Темы: Нагорный Карабах


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ляшко рассказал, какую летальность имеет коронавирус в Украине

Нагорный Карабах: Армения ожидает от России активных шагов

В Украине появятся новые бесплатные экспресс-тесты на коронавирус - Минздрав

В Одессе проспекту Небесной Сотни возвращают советское название

фотоЛивень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение

Азербайджан заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе

Все новости...
Нагорный Карабах
Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия
Азербайджан и Армения договорились о перемирии
Нагорный Карабах: Армения ожидает от России активных шагов
Последние новости
06:00
Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия
04:56
С начала пандемии зафиксировано почти 40 миллионов случаев заражения
03:45
На реабилитацию в Польшу прибыли украинские военные
02:52
Netflix снимает документальный фильм о протестах в Беларуси
02:01
ФотоБэнкси подтвердил, что новое популярное граффити, появившееся в Великобритании, было создано им
01:07
В Черновицкой области больницы для зараженных COVID-19 заполнены до 79%
00:32
SpaceX анонсировала очередной старт миссии Starlink
23:58
Убийство учителя чеченцем: Кадыров призвал не провоцировать верующих
23:36
фотоВблизи Николаева более сотни фур на трассе заблокировали движение – Укртрансбезпека
22:59
Ляшко рассказал, какую летальность имеет коронавирус в Украине
Все новости...