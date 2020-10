SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink

Космическая компания Илона Маска SpaceX успешно запустила на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.

Источник: SpaceX в twitter

Детали: Доставила на орбиту спутники ракета Falcon 9. В компании добавили, что очередной запуск является шагом к обеспечению доступа к широкополосному интернету в местах, где его раньше не было или он был дорогим.

Falcon 9 launches 60 Starlink satellites – one step closer to providing high-speed broadband internet to locations where access has been unreliable, expensive, or completely unavailable pic.twitter.com/3J06rSFBqm