SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink 

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: SpaceX у twitter

Деталі: Доставила на орбіту супутники ракета Falcon 9. У компанії додали, що черговий запуск є кроком до забезпечення доступу до швидкісного інтернету у місцях, де його раніше не було або коштувало задорого.

