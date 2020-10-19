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SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink 

Понеділок, 19 жовтня 2020, 01:56
SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink 

Космічна компанія Ілона Маска  SpaceX успішно запустила на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.

Джерело: SpaceX у twitter

Деталі: Доставила на орбіту супутники ракета Falcon 9. У компанії додали, що черговий запуск є кроком до забезпечення доступу до швидкісного інтернету у місцях, де його раніше не було або коштувало задорого.  

Наразі на орбіті вже 833 інтернет-спутники. 

Що передувало: Повідомлялось, що компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 18 жовтня здійснити запуск 14-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: космосМаск
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