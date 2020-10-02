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"Разбойник", которого ругал Зеленский, собрался в мэры Борисполя

Пятница, 2 октября 2020, 12:44

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, который в прошлом году публично поссорился с президентом Владимиром Зеленским, собрался стать мэром Борисполя.

Источник: данные ЦИК

Детали: Годунок баллотируется от партии радикала Олега Ляшко.

Отмечается, что у него отсутствует судимость, хотя, по информации УП, Святошинский райсуд Киева решением от 16 мая 2002 года осудил Годунка до 5 лет, ибо как водитель машины "Беркута" (МВД) тот участвовал в квартирных кражах, - но освободил от отбывания наказания, установив испытательный срок на 3 года с учетом раскаяния и возмещения вреда.

По закону, судимость считается погашенной после завершения срока наказания.

Также осенью 2004 года Годунок был среди представителей партии "Пора", которых задерживала СБУ. Тогда его однопартийцы рассказывали, что мужчина был активистом Украинской Народной Партии (блок "Наша Украина"), участвовал в охране студенческой акции.

 

На кресло главы Бориспольского горсовета претендуют 18 кандидатов. Среди них и действующий глава города Анатолий Федорчук и два его однофамильца - Александр Федорчук и Артем Федорчук.

 

Что было раньше: В июле 2019 года Зеленский в Борисполе со словами "Выйди отсюда, разбойник!" заставил Годунка покинуть официальную встречу, найдя информацию о его судимости.

Годунок сначала заявлял, что будет судиться с президентом, но через день передумал.

В сентябре 2019 года Годунку сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий. Он подрался с активистом Игорем Петровскисом в помещении Бориспольского горсовета.

Знать больше: "Иди гуляй, Господи!". Главные разносы Зеленского

Украинская правда
Темы: местная властьвиборыКиевская областьЗеленский


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