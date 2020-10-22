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Зеленский о Кернесе и других мэрах: Из-за них погибло большое количество людей

Четверг, 22 октября 2020, 18:21

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за городского главы Харькова Геннадия Кернеса и других мэров, которые игнорировали карантин, погибло большое количество людей.

Источник: Зеленский в интервью для 4-х телеканалов

Прямая речь: "Повсюду заведены уголовные дела после чего головы тех или иных городов берут их себе в риторику. Выходят и говорят: "Так как выборы - меня хотят скинуть", а не из-за него погибло большое количество людей. Именно из-за него, например, я ничего плохого не желаю мэру Харькова. Он сейчас болеет.

Но важная вещь. Мы говорили с ним несколько раз. Затем он нас послушал и остановил метро, ​​когда чувствовал, что количество заболевших растет. После этого он говорил, что все будет хорошо. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация у него сложная".

Детали: По словам Зеленского, украинцы расслабились и не носят маски. Он отметил, что страшно, когда в некоторых регионах собирают 20-30 тысяч человек на концертах. В частности, в Днепре, Одессе и Харькове.

Президент сообщил, что в этих областях завели уголовные дела за нарушение карантинных ограничений.

Узнать больше: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове

Алена Мазуренко, УП
Темы: КернесЗеленскийкоронавирусХарьковCovid-2019


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