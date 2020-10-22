Зеленский о Кернесе и других мэрах: Из-за них погибло большое количество людей
Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за городского главы Харькова Геннадия Кернеса и других мэров, которые игнорировали карантин, погибло большое количество людей.
Источник: Зеленский в интервью для 4-х телеканалов
Прямая речь: "Повсюду заведены уголовные дела после чего головы тех или иных городов берут их себе в риторику. Выходят и говорят: "Так как выборы - меня хотят скинуть", а не из-за него погибло большое количество людей. Именно из-за него, например, я ничего плохого не желаю мэру Харькова. Он сейчас болеет.
Но важная вещь. Мы говорили с ним несколько раз. Затем он нас послушал и остановил метро, когда чувствовал, что количество заболевших растет. После этого он говорил, что все будет хорошо. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация у него сложная".
Детали: По словам Зеленского, украинцы расслабились и не носят маски. Он отметил, что страшно, когда в некоторых регионах собирают 20-30 тысяч человек на концертах. В частности, в Днепре, Одессе и Харькове.
Президент сообщил, что в этих областях завели уголовные дела за нарушение карантинных ограничений.
Справка: Зеленский дал большое интервью за несколько дней до местных выборов, которые состоятся 25 октября.
За время каденции президент всего дважды проводил долгие встречи с прессой: пресс-марафон 10 октября 2019 года и пресс-конференцию 20 мая 2020, приуроченную первой годовщине его инаугурации.
Узнать больше: Коронавирус против Кернеса. Как COVID-19 изменил выборы в Харькове
Предыстория:
- 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
- Кернес проходит обследование в немецкой клинике, куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле.
- 23 сентября "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.
- Кернес долго боролся с властью из-за введения жесткого карантина в Харькове. Так, в марте он отказался останавливать работу метро, но через несколько дней все же закрыл метрополитен.
- Зеленский заверил: если мэр Харькова будет нарушать законы во время коронавирусного карантина, его ждет уголовная ответственность.
- Из-за общего и локального карантина у Зеленского испортились отношения с городскими головами многих городов.