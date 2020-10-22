Зеленський про Кернеса та інших мерів: Через них загинула велика кількість людей

Президент Володимир Зеленський заявив, що через міського голову Харкова Геннадія Кернеса та інших мерів, які ігнорували карантинні обмеження, загинула велика кількість людей.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для 4-х телеканалів

Пряма мова: "Всюди заведені кримінальні справи. Після чого голови тих чи інших міст беруть їх собі у риторику. Виходять і кажуть: "Через те, що вибори – мене хочуть скинути". А не через нього загинула велика кількість людей. Саме через нього. Наприклад, я нічого поганого не бажаю меру Харкова. Він зараз хворіє.

Але важлива річ. Ми говорили з ним декілька разів. Потім він нас послухав і зупинив метро, коли відчував, що кількість захворілих зростає. Після цього він казав, що все буде добре. Зараз він захворів, на жаль, і ситуація у нього складна".

Деталі: За словами Зеленського, українці розслабилися і не носять маски. Він зазначив, що страшно, коли у деяких регіонах збирають 20-30 тисяч людей на концертах. Зокрема, у Дніпрі, Одесі і Харкові.

Президент повідомив, що у цих областях завели кримінальні справи через порушення карантинних обмежень.

Довідка: Зеленський дав велике інтерв'ю за кілька діб до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

За час каденції президент всього двічі проводив довгі зустрічі із пресою: прес-марафон 10 жовтня 2019 року та пресконференцію 20 травня 2020 року, приурочену першій річниці його інаугурації.

Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

Передісторія: