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Зеленський про Кернеса та інших мерів: Через них загинула велика кількість людей

Четвер, 22 жовтня 2020, 18:21

Президент Володимир Зеленський заявив, що через міського голову Харкова Геннадія Кернеса та інших мерів, які ігнорували карантинні обмеження, загинула велика кількість людей.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для 4-х телеканалів

Пряма мова: "Всюди заведені кримінальні справи після чого голови тих чи інших міст беруть їх собі у риторику. Виходять і кажуть: "Через те, що вибори – мене хочуть скинути". А не через нього загинула велика кількість людей. Саме через нього. Наприклад, я нічого поганого не бажаю меру Харкова. Він зараз хворіє.

Але важлива річ. Ми говорили з ним декілька разів. Потім він нас послухав і зупинив метро, коли відчував, що кількість захворілих зростає. Після цього він казав, що все буде добре. Зараз він захворів, на жаль, і ситуація у нього складна".

Деталі: За словами Зеленського, українці розслабилися і не носять маски. Він зазначив, що страшно, коли у деяких регіонах збирають 20-30 тисяч людей на концертах. Зокрема, у Дніпрі, Одесі і Харкові.

Президент повідомив, що у цих областях завели кримінальні справи через порушення карантинних обмежень.

Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

Альона Мазуренко, УП
Теми: КернесЗеленськийкоронавірусХарківCovid-2019


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