Зеленський про Кернеса та інших мерів: Через них загинула велика кількість людей
Президент Володимир Зеленський заявив, що через міського голову Харкова Геннадія Кернеса та інших мерів, які ігнорували карантинні обмеження, загинула велика кількість людей.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю для 4-х телеканалів
Пряма мова: "Всюди заведені кримінальні справи. Після чого голови тих чи інших міст беруть їх собі у риторику. Виходять і кажуть: "Через те, що вибори – мене хочуть скинути". А не через нього загинула велика кількість людей. Саме через нього. Наприклад, я нічого поганого не бажаю меру Харкова. Він зараз хворіє.
Але важлива річ. Ми говорили з ним декілька разів. Потім він нас послухав і зупинив метро, коли відчував, що кількість захворілих зростає. Після цього він казав, що все буде добре. Зараз він захворів, на жаль, і ситуація у нього складна".
Деталі: За словами Зеленського, українці розслабилися і не носять маски. Він зазначив, що страшно, коли у деяких регіонах збирають 20-30 тисяч людей на концертах. Зокрема, у Дніпрі, Одесі і Харкові.
Президент повідомив, що у цих областях завели кримінальні справи через порушення карантинних обмежень.
Довідка: Зеленський дав велике інтерв'ю за кілька діб до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.
За час каденції президент всього двічі проводив довгі зустрічі із пресою: прес-марафон 10 жовтня 2019 року та пресконференцію 20 травня 2020 року, приурочену першій річниці його інаугурації.
Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові
Передісторія:
- 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
- Кернеса доставили на лікування в Німеччину в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.
- 23 вересня "Блок Кернеса – Успішний Харків" висунув його кандидатом на посаду мера Харкова.
- Кернес довго боровся із владою щодо запровадження жорсткого карантину у Харкові. Так у березні він відмовився зупиняти роботу метро, але через кілька днів все ж таки закрив метрополітен.
- Зеленський запевнив: якщо мер Харкова буде порушувати закони під час коронавірусного карантину, його чекає кримінальна відповідальність.
- Через загальний і локальний карантин у Зеленського зіпсувалися стосунки із міськими головами багатьох міст.