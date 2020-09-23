Кернеса выдвинули в мэры Харькова, пока он лечится в Германии

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова на городской партконференции 23 сентября

Прямая речь Терехова: "Я прошу вас поддержать кандидатуру Кернеса Геннадия Адольфовича на пост Харьковского городского головы на этих выборах".

Детали: Отмечается, что Кернес был избран кандидатом на безальтернативной основе – его кандидатуру поддержали единогласно.



Он также возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от "Блока Кернеса – Успешный Харьков".



Терехов выразил уверенность, что Кернес, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", в ближайшее время вернется в Харьков и победит в первом туре выборов.