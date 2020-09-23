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Кернеса выдвинули в мэры Харькова, пока он лечится в Германии

Среда, 23 сентября 2020, 10:32
Кернеса выдвинули в мэры Харькова, пока он лечится в Германии
Фото с Facebook Кернеса

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова на городской партконференции 23 сентября

Прямая речь Терехова: "Я прошу вас поддержать кандидатуру Кернеса Геннадия Адольфовича на пост Харьковского городского головы на этих выборах".

Детали: Отмечается, что Кернес был избран кандидатом на безальтернативной основе – его кандидатуру поддержали единогласно.

Он также возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от "Блока Кернеса – Успешный Харьков".

Терехов выразил уверенность, что Кернес, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", в ближайшее время вернется в Харьков и победит в первом туре выборов.

Предыстория:

  • 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.
  • 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
  • Сообщалось, что Кернес проходит обследование в немецкой клинике,куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле.
  • 18 сентября сын Кернеса сообщил об улучшении его самочувствия. 

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Темы: КернесХарьковвиборы
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