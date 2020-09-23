Кернеса выдвинули в мэры Харькова, пока он лечится в Германии
"Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова на городской партконференции 23 сентября
Прямая речь Терехова: "Я прошу вас поддержать кандидатуру Кернеса Геннадия Адольфовича на пост Харьковского городского головы на этих выборах".
Детали: Отмечается, что Кернес был избран кандидатом на безальтернативной основе – его кандидатуру поддержали единогласно.
Он также возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от "Блока Кернеса – Успешный Харьков".
Терехов выразил уверенность, что Кернес, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", в ближайшее время вернется в Харьков и победит в первом туре выборов.
Предыстория:
- 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.
- 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
- Сообщалось, что Кернес проходит обследование в немецкой клинике,куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле.
- 18 сентября сын Кернеса сообщил об улучшении его самочувствия.