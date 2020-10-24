Опрос от Зеленского: стало известно, как будут выглядеть и работать интервьюеры
Интервьюеры, которые в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.
Источник: собеседник УП, знакомый с процессом
Детали: Интервьюеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента".
Им запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.
Возле участков в Киеве, преимущественно, будеть работать по два человека, иногда – по одному.
Они будут работать с 8:00 до 20, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.
Интервьюеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.
Кроме того, им предоставляют инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации.
Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды интервьюеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.
Интервьюеров координируют через телеграмм ответственные в районе люди. Также для них подготовлены видео- и текстовые инструкции.
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Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит
Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение
Предыстория:
- 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
- Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
- В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
- В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
- Запланированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа". На организацию и работу интервьюеров партии "Слуга народа" необходимо потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.