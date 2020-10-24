Опрос от Зеленского: стало известно, как будут выглядеть и работать волонтеры
Волонтеры, которые в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.
Источник: собеседник УП, знакомый с процессом
Детали: Волонтеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента".
Интервьюерам запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.
Возле участков в Киеве, преимущественно, будеть работать по два человека, иногда – по одному.
Они будут работать с 8:00 до 20, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.
Волонтеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.
Кроме того, им предоставляют инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации.
Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды волонтеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.
Интервьюеров координируют через телеграмм ответственные в районе люди. Также для них подготовлены видео- и текстовые инструкции.
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Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский объяснил, что всенародный опрос в день выборов нужно ему для того, чтобы "услышать мнение народа", а затем выносить определенные предложения на рассмотрение депутатов Верховной Рады.
- На организацию и работу волонтеров партии "Слуга народа" необходимо потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.