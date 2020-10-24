Интервьюеры, которые в день местных выборов будут проводить опрос от президента Владимира Зеленского, должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.

Источник: собеседник УП, знакомый с процессом

Детали: Интервьюеры будут в специальных манишках и с опломбированными урнами с надписью "5 вопросов от президента".

Им запрещено иметь при себе любую агитацию и находиться на территории избирательных участков. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Возле участков в Киеве, преимущественно, будеть работать по два человека, иногда – по одному.

Они будут работать с 8:00 до 20, с возможностью 4 раза отойти на перерыв в 15 минут. После этого урны отвезут в место подсчета голосов, неиспользованные бланки будут уничтожены, а на использованных подсчитают голоса и составят по результатам подсчетов протоколы.

Интервьюеры также должны быть в масках и перчатках, которыми их обеспечат организаторы.

Кроме того, им предоставляют инструкции, как вести себя возле участков и реагировать на возможные провокации.

Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется. В случае непогоды интервьюеры должны зайти под навес или в помещение, однако, по инструкции, не заходить непосредственно на территорию участка.

Интервьюеров координируют через телеграмм ответственные в районе люди. Также для них подготовлены видео- и текстовые инструкции.

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит

Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение

Предыстория: