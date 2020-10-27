Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новости 27 октября: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств

Вторник, 27 октября 2020, 21:24

КС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм, Кабмин передал на дороги 62 миллиона из программы Минздрава по онкозаболеваниям, — актуальные новости 27 октября.

Об отмене антикоррупционных норм

Конституционный Суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования.

О перераспределении средств 

Кабинет министров передал 61,55 млн грн, предусмотренных в 2020 году Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, Укравтодору для улучшения состояния дорог общего значения в Львовской области.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире. 

О других важных новостях

Окружной админсуд Киева решил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей, для выполнения решения КС. Суд установил срок для исполнения решения - 1 месяц.

У нескольких заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у двоих заместителей уже подтвердили COVID-19.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начинается сталкиваться с "террористическими угрозами" - и власти будут реагировать жестче.

Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

В одномандатном избирательном округе №208 в Бахмаче по результатам обработки 95,47% протоколов кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анатолий Гунько оторвался от лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на 2,07%.

Первого заместителя руководителя ОПГ Сергея Трофимова могут уволить из-за неудовлетворительной работы ОПУ с председателями ОГА и провал партии "Слуга народа" на местных выборах.

Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение дела по так называемой формуле "Роттердам +", с помощью которой формировалась цена на электроэнергию.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 27 октября: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств

обновленоКС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм – СМИ

обновленоЗеленский хочет уволить Трофимова – источники

В правительстве объяснили, зачем "перебросили" средства для онкобольных на дороги

В округе Ляшко-Гунько осталось посчитать менее 5%. Ляшко все еще отстает

В Минздраве рассказали, когда могут ужесточить карантин

Все новости...
Последние новости
21:55
Новости экономики: рынок акций США обвалился, цены на газ выросли
21:52
"Шахтер" сохранил очко в матче Лиги Чемпионов с "Интером"
21:40
Правительство Венгрии начало агитацию не только на украинских, но и на американских выборах
21:24
Новости 27 октября: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств
21:10
Водители судятся с Uber за "увольнение алгоритмом"
20:52
Зеленский о решении ОАСК по НАБУ: Будет обжаловано
20:44
Импорт в Украину растет, но только в гривне - аналитики
20:29
Россию за допинг лишили еще трех олимпийских медалей
20:16
Украина начнет экспортировать семена зерновых на европейский рынок
19:58
ЕС не ждет на вакцину для всех жителей до 2022 года – СМИ
Все новости...