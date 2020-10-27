ОАСК дал Сытнику месяц, чтобы покинуть пост директора НАБУ

Окружной админсуд Киева, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева, решил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей, для выполнения решения КС. Суд установил срок для исполнения решения - 1 месяц.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "После принятия решения КСУ Сытник Артем с 28.08.2020 г. досрочно потерял полномочия директора НАБУ...

Поскольку Сытник Артем досрочно потерял полномочия, то с 29.08.2020 года один из заместителей директора НАБУ в соответствии с установленным распределением обязанностей обязан был приступить к исполнению обязанностей директора НАБУ, но не выполнил свой долг, определенный в абз. 2 ч.5 ст.19 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

Детали: Кареев в суде хотел восстановиться в должности и имел, как пишут в ОАСК, "обоснованные основания подать заявление об установлении способа и порядка исполнения судебного решения, поскольку принятие приказа о восстановлении в должности на основании решения суда лицом не имеющим соответствующих полномочий, на мнению истца, не приведет к восстановлении его прав".

Таким образом, рассматривая иск, ОАСК обнаружил "невыполнение" решение Конституционного Суда, который признал приказ президента Петра Порошенко о назначении Сытника неконституционным.

ОАСК установил, что решение КСУ не выполняется больше месяца, а действие указа о назначении Сытника "искусственно продолжается", поэтому суд вынес отдельные постановления и направил их в ГБР, каждому из заместителей Сытника, Кабинету министров, СНБО и в Минюст:

ГБР должна возбудить уголовные дела по ст.109 (захват власти), ч.4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч.1 и 2 статьи 353 УК (самовольное присвоение властных полномочий).

КМУ должен дать указание об обеспечении выполнения решения КСУ, а СНБО - координировать и контролировать деятельность НАБУ по выполнению решения Конституционного Суда.

Министерству юстиции ОАСК принял удалить все упоминания о Сытнике как о директоре НАБУ из госреестров. Министр юстиции Денис Малюська уже сообщил, что ведомство не может и не будет этого делать.

ОАСК установил срок - 1 месяц для представления отчетов об исполнении решения.

В суде также заявляют, что представители НАБУ знали о соответствующем постановлении, поскольку предоставляли объяснения и возражения относительно его вынесения.

При этом решение могут обжаловать в апелляционном порядке в Шестом апелляционном административном суде. Апелляционную жалобу можно представить в 15-дневный срок со дня его подписания.

Что было раньше: Окружной админсуд Киева принял вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.

Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

Предыстория:

28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.

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