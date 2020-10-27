ОАСК дал Сытнику месяц, чтобы покинуть пост директора НАБУ

Окружной админсуд Киева, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева, решил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей, для выполнения решения КС. Суд установил срок для исполнения решения - 1 месяц.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "После принятия решения КСУ Сытник Артем с 28.08.2020 г. досрочно потерял полномочия директора НАБУ...

Поскольку Сытник Артем досрочно потерял полномочия, то с 29.08.2020 года один из заместителей директора НАБУ в соответствии с установленным распределением обязанностей обязан был приступить к исполнению обязанностей директора НАБУ, но не выполнил свой долг, определенный в абз. 2 ч.5 ст.19 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

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