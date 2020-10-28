Заместитель главы КС назвал решение о декларировании "юридически необоснованным"

Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый рассказал, что он не поддерживал решение от 27 октября, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование.

Источник: расходящееся мнение судьи, обнародованное на сайте КС

Детали: Головатый напомнил, что статья 366 УК устанавливает уголовную ответственность за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений или умышленное непредставление им декларации. Итак, объясняет он, юридическая конструкция этой статьи четко указывает на то, что субъект декларирования должен нести ответственность исключительно при условии, если на момент подачи декларирования он знал о недостоверном характере внесенных в нее сведений.

Он напомнил, что в статье установлен предел наступления уголовной ответственности - если ложные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц: "На основании этого критерия происходит разграничение между привлечением лица к уголовной ответственности. То есть, ответственность (уголовная или административная - ред.) за предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений разграничивается в зависимости от суммы".

Прямая речь Головатого: "Вывод суда о неконституционности уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений считаю юридически необоснованным".

Почему это важно: Конституционный суд в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы, непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.

Что было раньше: НАПК сообщило, что Головатый не имел права участвовать в этом деле из-за конфликта интересов.

Ведомство сообщило, что в декларации Головатого за 2019 выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений

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