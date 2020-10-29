Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Владелец серверов для реестра деклараций требует их выключить и подчистить

Четверг, 29 октября 2020, 20:14

Предприятие "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра деклараций, направило в Нацагентство по предупреждению коррупции требование отключить оборудование и удалить с него информацию о декларациях.

Источник: адвокат "Алтаюра" Владислав Власюк

Детали"Алтаюр", которое находится в конфликте с руководством НАПК и чьи серверы арестованы в уголовном деле, ссылается на решение Конституционного Суда.

Он, среди прочего, отменил статью, предусматривающую право НАПК хранить и публиковать декларации.

В связи с этим, по мнению предприятия, использование их оборудования теперь не входит в законные полномочия НАПК.

Из-за этого "Алтаюр" требует прекратить использование серверов, в частности, отключить и удалить оттуда информацию о декларациях, расторгнуть договор с предприятием-администратором реестра.

Также собственник серверов требует поставить вопрос возвращения ему оборудования, которое сейчас арестовано.

Аналогичное письмо направили предприятию-администратору.

Адвокат "Алтаюра" утверждает, что письма были направлены до решения Кабмина, который приказал возобновить работу реестра. В то же время, в фирме считают, что решение Конституционного Суда важнее и не может заменяться любым другим органом.

"Украинская правда" обратилась к НАПК с вопросом, будут ли в ведомстве реагировать на требования собственника серверов. На момент публикации там еще не получили письмо от "Алтаюра" и не смогли предоставить свою позицию, но пообещали сделать это позже.

Справка: НАПК с 2017 года арендовало у "Алтаюра" серверы для реестра. Они используются предприятием "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр.

В начале 2020 года в НАПК заподозрили завышении цены аренды. После этого договор с "Алтаюром" не был продлен, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование, а серверы впоследствии арестовали. В "Алтаюре" завышение цены отрицают и заявляют, что после отказа продлить договор им незаконно не вернули оборудование, на тот момент еще не арестованное.

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
  • КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
  • НАПК с 28 октября закрывало реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
  • 29 октября правительство приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников.

Читайте также: Жеваго, Гладковський, Святаш. Кто избежит ответственности после решения КСУ по электронной деклараций?

Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Украинская правда
Темы: декларацииКСНАПК


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоКабмин обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников

Беларусь официально запретила въезд из Украины и еще трех стран

Зеленский пообещал не допустить демонтажа системы электронного декларирования

Кабмин разрешил штрафовать водителей "евроблях" на месте остановки – нардеп

Вице-премьер по евроинтеграции об угрозе решения КС: "Безвизу с ЕС быть!"

видеоЛукашенко сменил главу МВД

Все новости...
декларации
Еще один судья КС открыто выступил против скандального решения
Лигалайз коррупции. Антикоррупционное "16 января" от Конституционного Суда
Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е
Последние новости
21:06
Посольство Британии: нападки на антикоррупционные органы вредят репутации Украины
20:45
Шмыгаль обещает, что уже в пятницу реестр деклараций станет доступным
20:45
6 украинских дорог передадут "в частные руки" - Криклий
20:37
Данилов назвал КС "ледоколом" достижений Украины на пути к евроинтерграции
20:14
Владелец серверов для реестра деклараций требует их выключить и подчистить
20:10
Председатель Государственной судебной администрации уволен
19:40
видеоЗеленский: Мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра
19:39
обновленоКабмин обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников
19:25
Закрытие межбанка: гривня ослабла
19:08
Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!