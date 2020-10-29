Владелец серверов для реестра деклараций требует их выключить и подчистить

Предприятие "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра деклараций, направило в Нацагентство по предупреждению коррупции требование отключить оборудование и удалить с него информацию о декларациях.

Источник: адвокат "Алтаюра" Владислав Власюк

Детали: "Алтаюр", которое находится в конфликте с руководством НАПК и чьи серверы арестованы в уголовном деле, ссылается на решение Конституционного Суда.

Он, среди прочего, отменил статью, предусматривающую право НАПК хранить и публиковать декларации.

В связи с этим, по мнению предприятия, использование их оборудования теперь не входит в законные полномочия НАПК.

Из-за этого "Алтаюр" требует прекратить использование серверов, в частности, отключить и удалить оттуда информацию о декларациях, расторгнуть договор с предприятием-администратором реестра.

Также собственник серверов требует поставить вопрос возвращения ему оборудования, которое сейчас арестовано.

Аналогичное письмо направили предприятию-администратору.

Адвокат "Алтаюра" утверждает, что письма были направлены до решения Кабмина, который приказал возобновить работу реестра. В то же время, в фирме считают, что решение Конституционного Суда важнее и не может заменяться любым другим органом.

"Украинская правда" обратилась к НАПК с вопросом, будут ли в ведомстве реагировать на требования собственника серверов. На момент публикации там еще не получили письмо от "Алтаюра" и не смогли предоставить свою позицию, но пообещали сделать это позже.

Справка: НАПК с 2017 года арендовало у "Алтаюра" серверы для реестра. Они используются предприятием "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр.

В начале 2020 года в НАПК заподозрили завышении цены аренды. После этого договор с "Алтаюром" не был продлен, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование, а серверы впоследствии арестовали. В "Алтаюре" завышение цены отрицают и заявляют, что после отказа продлить договор им незаконно не вернули оборудование, на тот момент еще не арестованное.

Предыстория:

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.

КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.

НАПК с 28 октября закрывало реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.

29 октября правительство приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников.

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