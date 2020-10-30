В Офисе президента готовятся увольнять глав ОГА – Корниенко

Офис президента планирует кадровые изменения в руководстве облгосадминистрациями из-за неудовлетворительных результатов работы.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Я за Офис не могу сказать, это отдельная ветвь власти, но насколько я проинформирован, то есть проекты кадровых решений. Вскоре они будут обнародованы. Там, где по системе показателей за год нет серьезных подвижек у глав ОГА, там, я думаю, решения будут приняты".

Детали: По словам председателя партии, такое решение не связано с результатами "Слуги народа" на местных выборах. Его причина – эффективность работы ставленников президента.

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Напомним: