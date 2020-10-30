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В Офисе президента готовятся увольнять глав ОГА – Корниенко

Пятница, 30 октября 2020, 00:15
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Офис президента планирует кадровые изменения в руководстве облгосадминистрациями из-за неудовлетворительных результатов работы.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Я за Офис не могу сказать, это отдельная ветвь власти, но насколько я проинформирован, то есть проекты кадровых решений. Вскоре они будут обнародованы. Там, где по системе показателей за год нет серьезных подвижек у глав ОГА, там, я думаю, решения будут приняты".

Детали: По словам председателя партии, такое решение не связано с результатами "Слуги народа" на местных выборах. Его причина – эффективность работы ставленников президента. 

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Напомним: 

  • Первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова могут уволить из-за неудовлетворительной работы ОП с главами областных госадминистраций и провала партии "Слуга народа" на местных выборах. 
  • 21 октября стало известно, что в Офисе президента могут произойти сразу две перестановки. Кроме Трофимова, на закрытых совещаниях поднимался вопрос увольнения заместителя руководителя ОПУ Юлии Ковалив.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Офис президентаместная властьЗеленскийАлександр Корниенко


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