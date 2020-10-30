В Офісі президента готуються звільняти голів ОДА – Корнієнко

Офіс президента планує кадрові зміни у керівництві облдержадміністраціями через незадовільні результати роботи.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Я за Офіс не можу сказати, це окрема гілка влади, але наскільки я проінформований, то є проєкти кадрових рішень. Незабаром вони будуть оприлюднені. Там, де за системою показників за рік немає серйозних просувань в голів ОДА, там, я думаю, рішення будуть прийняті".

Деталі: За словами голови партії, таке рішення не пов’язане із результатами "Слуги народу" на місцевих виборах. Його причина – суто ефективність роботи ставлеників президента.

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