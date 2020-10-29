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В Офісі президента готуються звільняти голів ОДА – Корнієнко

Четвер, 29 жовтня 2020, 23:15
В Офісі президента готуються звільняти голів ОДА – Корнієнко
Фото: Дмитро Ларін, УП

Офіс президента планує кадрові зміни у керівництві облдержадміністраціями через незадовільні результати роботи.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ефірі "Право на владу" 

Пряма мова: "Я за Офіс не можу сказати, це окрема гілка влади, але наскільки я проінформований, то є проєкти кадрових рішень. Незабаром вони будуть оприлюднені. Там, де за системою показників за рік немає серйозних просувань в голів ОДА, там, я думаю, рішення будуть прийняті".

Деталі: За словами голови партії, таке рішення не пов’язане із результатами "Слуги народу" на місцевих виборах. Його причина – суто ефективність роботи ставлеників президента. 

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Нагадаємо: 

  • Першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОП з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.
  •  21 жовтня стало відомо, що в Офісі президента можуть статися одразу дві перестановки. Окрім Трофімова, на закритих нарадах піднімалося питання звільнення заступниці керівника ОПУ Юлії Ковалів. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентамісцева владаЗеленськийОлександр Корнієнко
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