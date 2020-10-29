В Офісі президента готуються звільняти голів ОДА – Корнієнко
Четвер, 29 жовтня 2020, 23:15
Офіс президента планує кадрові зміни у керівництві облдержадміністраціями через незадовільні результати роботи.
Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ефірі "Право на владу"
Пряма мова: "Я за Офіс не можу сказати, це окрема гілка влади, але наскільки я проінформований, то є проєкти кадрових рішень. Незабаром вони будуть оприлюднені. Там, де за системою показників за рік немає серйозних просувань в голів ОДА, там, я думаю, рішення будуть прийняті".
Деталі: За словами голови партії, таке рішення не пов’язане із результатами "Слуги народу" на місцевих виборах. Його причина – суто ефективність роботи ставлеників президента.
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Нагадаємо:
- Першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОП з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.
- 21 жовтня стало відомо, що в Офісі президента можуть статися одразу дві перестановки. Окрім Трофімова, на закритих нарадах піднімалося питання звільнення заступниці керівника ОПУ Юлії Ковалів.
Ольга Гетьманець, УП