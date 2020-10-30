Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Обновление КС: проект Зеленского комитет может рассмотреть на следующей неделе

Пятница, 30 октября 2020, 11:24
УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики планирует на следующей неделе рассмотреть инициированный президентом законопроект №4288 о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда.

Источник: заместитель главы комитета, глава подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права, постоянный представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря ("Слуга народа") в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Поскольку законопроект внесен как неотложный, я думаю, что на следующей неделе будет собираться комитет. Пока конкретная дата проведения заседания обсуждается. Когда законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады, будет зависеть от решения комитета: сначала комитет будет рекомендовать вносить его в зал".

Детали: Согласно календарному плану проведения четвертой сессии, в течение 3-6 ноября парламент будет работать в режиме пленарных заседаний.

Этому предшествовало: В ночь на 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда.

Знать больше: Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Предыстория:

  • 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Эта статья УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
  • 28 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции во исполнение решения КС закрыло доступ к Реестру деклараций.
  • В НАПК заявили, что судьи КС приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство обнаружило у нескольких судей признаки декларирования недостоверной информации.
  • В Офисе президента сообщили, что глава государства использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.
  • 29 октября президент созвал закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.
  • Правительство сразу приняло распоряжение, которым обязало НАПК возобновить доступ к электронным декларациям чиновников.

Темы: КСзаконодательствоВерховная РадаЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаCOVID-19: Украина обновила перечень "красных" зон

фотоАкция под КС: люди бросают шины и жгут файеры

8,3 тысячи больных COVID и 173 умерших - в Украине новые антирекорды

Обострение на Донбассе: двое погибших и двое раненых

Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ: текст законопроекта

В Офисе президента готовятся увольнять глав ОГА – Корниенко

Все новости...
КС
Акция под КС: люди бросают шины и жгут файеры
Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ: текст законопроекта
Зеленский в течение суток подаст в Раду законопроект, чтобы изменить состав КСУ – СМИ
Последние новости
12:23
В Хмельницком пытались ликвидировать горсовет и создать новый
12:18
Семейным врачам повысят оплату за декларации с пациентами – решение правительства
12:13
В Киеве - тоже антирекорд: более 700 больных COVID за сутки
12:13
Оппозиция раскритиковала решение Зеленского по КС: Это попытка узурпировать власть
12:12
Курс валют на 30 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:09
В КС объяснили свое скандальное решение и заявили, что за антикоррупционную реформу
12:02
документСБУ сообщила, в каком деле приходила с обысками к БРСМ-Нафта
11:55
Грузия не пустила депутатов из Украины наблюдателями на выборы - нардеп
11:54
Старт отопительного сезона в 24 городах под угрозой из-за долгов производителей тепла – "Нафтогаз"
11:24
Обновление КС: проект Зеленского комитет может рассмотреть на следующей неделе
Все новости...