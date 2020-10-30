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Обновление КС: проект Зеленского комитет может рассмотреть на следующей неделе

Пятница, 30 октября 2020, 10:24
Обновление КС: проект Зеленского комитет может рассмотреть на следующей неделе
УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики планирует на следующей неделе рассмотреть инициированный президентом законопроект №4288 о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда.

Источник: заместитель главы комитета, глава подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права, постоянный представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря ("Слуга народа") в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Поскольку законопроект внесен как неотложный, я думаю, что на следующей неделе будет собираться комитет. Пока конкретная дата проведения заседания обсуждается. Когда законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады, будет зависеть от решения комитета: сначала комитет будет рекомендовать вносить его в зал".

Детали: Согласно календарному плану проведения четвертой сессии, в течение 3-6 ноября парламент будет работать в режиме пленарных заседаний.

Этому предшествовало: В ночь на 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда.

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Предыстория:

  • 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Эта статья УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
  • 28 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции во исполнение решения КС закрыло доступ к Реестру деклараций.
  • В НАПК заявили, что судьи КС приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство обнаружило у нескольких судей признаки декларирования недостоверной информации.
  • В Офисе президента сообщили, что глава государства использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.
  • 29 октября президент созвал закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.
  • Правительство сразу приняло распоряжение, которым обязало НАПК возобновить доступ к электронным декларациям чиновников.

Темы: КСзаконодательствоВерховная РадаЗеленский
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