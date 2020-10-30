Обновление КС: проект Зеленского комитет может рассмотреть на следующей неделе
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики планирует на следующей неделе рассмотреть инициированный президентом законопроект №4288 о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда.
Источник: заместитель главы комитета, глава подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права, постоянный представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря ("Слуга народа") в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "Поскольку законопроект внесен как неотложный, я думаю, что на следующей неделе будет собираться комитет. Пока конкретная дата проведения заседания обсуждается. Когда законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады, будет зависеть от решения комитета: сначала комитет будет рекомендовать вносить его в зал".
Детали: Согласно календарному плану проведения четвертой сессии, в течение 3-6 ноября парламент будет работать в режиме пленарных заседаний.
Этому предшествовало: В ночь на 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда.
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Предыстория:
- 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Эта статья УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
- 28 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции во исполнение решения КС закрыло доступ к Реестру деклараций.
- В НАПК заявили, что судьи КС приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство обнаружило у нескольких судей признаки декларирования недостоверной информации.
- В Офисе президента сообщили, что глава государства использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.
- 29 октября президент созвал закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.
- Правительство сразу приняло распоряжение, которым обязало НАПК возобновить доступ к электронным декларациям чиновников.