Обновление КС: проект Зеленского комитет может рассмотреть на следующей неделе

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики планирует на следующей неделе рассмотреть инициированный президентом законопроект №4288 о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда.

Источник: заместитель главы комитета, глава подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права, постоянный представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря ("Слуга народа") в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Поскольку законопроект внесен как неотложный, я думаю, что на следующей неделе будет собираться комитет. Пока конкретная дата проведения заседания обсуждается. Когда законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады, будет зависеть от решения комитета: сначала комитет будет рекомендовать вносить его в зал".

Детали: Согласно календарному плану проведения четвертой сессии, в течение 3-6 ноября парламент будет работать в режиме пленарных заседаний.

Этому предшествовало: В ночь на 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда.

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