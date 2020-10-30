В течение суток президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду неотложный законопроект с рабочим названием "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводства" с целью изменения состава Конституционного суда. Последнее невозможно без согласия на то самого КС.

Источник: "Зеркало недели" со ссылкой на источник в Офисе президента

Детали: По словам собеседника ZN.ua, проект закона ожидается утром 30 октября. Пока еще не сформировано точное название законопроекта. Над ним работает рабочая группа во главе с министром юстиции Денисом Малюськой. Возможно, он будет иметь название "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" или "О восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства".

Источник отмечает, что юридические консультации по поводу закона продолжаются на Банковой со вчерашнего дня. Кроме того, президент даже выслушал мнение по этому поводу председателя КСУ Александра Тупицкого. Последний был в Офисе еще до заседания СНБО.

Собеседник ZN.ua подчеркнул, что "Зеленский не видит другого варианта выйти из кризиса доверия к судебной ветви власти и решить геополитические проблемы, которые возникли после решения КСУ, как изменение его состава".

Вместе с тем президент уверен, что на его стороне верховенство права, хотя и понимает, что может выйти за рамки закона.

Отмечается, что на вопрос о начале процедуры импичмента из-за инициирования президентом этого закона, источник ZN.ua ответил, что такие последствия на заседании СНБО не обсуждались.

Справка: Изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.

В то же время Конституция четко определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подачи заявления об отставке.

Что предшествовало: Зеленский во время экстренного совещания СНБО распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила "добродетель конституционного судопроизводства в Украине". Через пару часов доступ был восстановлен.

Предыстория: