Оновлення КС: проєкт Зеленського комітет може розглянути наступного тижня 

Комітет Верховної Ради з питань правової політики планує наступного тижня розглянути ініційований президентом законопроєкт №4288 щодо припинення повноважень чинного складу Конституційного суду.

Джерело: заступник голови комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права, постійний представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря ("Слуга народу") у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Оскільки законопроєкт внесено як невідкладний, я думаю, що наступного тижня буде збиратися комітет. Поки що конкретна дата проведення засідання обговорюється. Коли законопроєкт розглядатиметься на пленарному засіданні Верховної Ради, залежатиме від рішення комітету: спочатку комітет має рекомендувати вносити його в зал".

Деталі: Згідно з календарним планом проведення четвертої сесії, упродовж 3-6 листопада парламент працюватиме в режимі пленарних засідань.

Цьому передувало: У ніч на 30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.

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