Оновлення КС: проєкт Зеленського комітет може розглянути наступного тижня
Комітет Верховної Ради з питань правової політики планує наступного тижня розглянути ініційований президентом законопроєкт №4288 щодо припинення повноважень чинного складу Конституційного суду.
Джерело: заступник голови комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права, постійний представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря ("Слуга народу") у коментарі "Укрінформу"
Пряма мова: "Оскільки законопроєкт внесено як невідкладний, я думаю, що наступного тижня буде збиратися комітет. Поки що конкретна дата проведення засідання обговорюється. Коли законопроєкт розглядатиметься на пленарному засіданні Верховної Ради, залежатиме від рішення комітету: спочатку комітет має рекомендувати вносити його в зал".
Деталі: Згідно з календарним планом проведення четвертої сесії, упродовж 3-6 листопада парламент працюватиме в режимі пленарних засідань.
Цьому передувало: У ніч на 30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.
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Передісторія:
- 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
- 28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення КС закрило доступ до Реєстру декларацій.
- У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.
- В Офісі президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.
- 29 жовтня президент скликав закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.
- Уряд одразу ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до е-декларацій посадовців.