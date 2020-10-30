Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оновлення КС: проєкт Зеленського комітет може розглянути наступного тижня 

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 11:24
УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань правової політики планує наступного тижня розглянути ініційований президентом законопроєкт №4288 щодо припинення повноважень чинного складу Конституційного суду.

Джерело: заступник голови комітету, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права, постійний представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря ("Слуга народу") у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Оскільки законопроєкт внесено як невідкладний, я думаю, що наступного тижня буде збиратися комітет. Поки що конкретна дата проведення засідання обговорюється. Коли законопроєкт розглядатиметься на пленарному засіданні Верховної Ради, залежатиме від рішення комітету: спочатку комітет має рекомендувати вносити його в зал".

Деталі: Згідно з календарним планом проведення четвертої сесії, упродовж 3-6 листопада парламент працюватиме в режимі пленарних засідань.

Цьому передувало: У ніч на 30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.

Знати більше: Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Передісторія: 

  • 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
  • 28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення КС закрило доступ до Реєстру декларацій.
  • У НАЗК заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох суддів ознаки декларування недостовірної інформації.
  • В Офісі президента повідомили, що глава держави використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.
  • 29 жовтня президент скликав закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.
  • Уряд одразу ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до е-декларацій посадовців.

Теми: КСзаконодавствоВерховна РадаЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID-19: Україна оновила перелік "червоних" зон

фотоАкція під КС: люди кидають шини і палять фаєри

8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди

Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених

Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ: текст законопроєкту

В Офісі президента готуються звільняти голів ОДА – Корнієнко

Усі новини...
КС
Акція під КС: люди кидають шини і палять фаєри
Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ: текст законопроєкту
Зеленський впродовж доби подасть до Ради законопроєкт, щоб змінити склад КСУ – ЗМІ
Останні новини
12:18
Сімейним лікарям підвищать оплату за декларації з пацієнтами – рішення уряду
12:13
У Києві - теж антирекорд: понад 700 хворих на COVID за добу
12:12
Курс валют на 30 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12:09
У КС пояснили своє скандальне рішення і заявили, що за антикорупційну реформу
12:02
документСБУ повідомила, в якій справі приходила з обшуками до БРСМ-Нафти
11:55
Грузія не пустила депутатів з України спостерігачами на вибори - нардеп
11:54
Старт опалювального сезону у 24 містах під загрозою через борги виробників тепла – "Нафтогаз"
11:24
Оновлення КС: проєкт Зеленського комітет може розглянути наступного тижня 
11:21
Ще один мер в Україні помер від коронавірусу
11:10
Що і як купуватимуть на новорічні свята під впливом пандемії – дослідження
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!