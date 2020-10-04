В Минске применяют водометы, один из них сломали протестующие

В акции протеста в Минске в воскресенье принимают участие десятки тысяч человек, силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя.

Источник: TUT.BY, Наша Нива

Детали: Как пишет TUT.BY, количество протестующих в воскресенье превышает несколько десятков тысяч человек.

На проспекте Победителей против протестующих применили водомет. После этого начались массовые задержания.

Несколько раз водомет применяли на проспекте Машерова.

Как пишет "Наша Нива", на Машерова демонстранты обступили водомет, вынули емкости с цветной жидкостью и вылили их на дорогу. После этого водомет сломался, постоянно лил воду вверх фонтаном и был вынужден уехать.

После этого на Машерова приехал еще один водомет, его протестующие забросали камнями. Силовики опять применили водомет против демонстрантов.

На Немиге снова начались задержания. Люди стали в сцепку, при задержании одному из них стало плохо.