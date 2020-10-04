Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Минске применяют водометы, один из них сломали протестующие

Воскресенье, 4 октября 2020, 16:54
TUT.BY

В акции протеста в Минске в воскресенье принимают участие десятки тысяч человек, силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя.

Источник: TUT.BY, Наша Нива

Детали: Как пишет TUT.BY, количество протестующих в воскресенье превышает несколько десятков тысяч человек.

На проспекте Победителей против протестующих применили водомет. После этого начались массовые задержания.

Несколько раз водомет применяли на проспекте Машерова.

 

Как пишет "Наша Нива", на Машерова демонстранты обступили водомет, вынули емкости с цветной жидкостью и вылили их на дорогу. После этого водомет сломался, постоянно лил воду вверх фонтаном и был вынужден уехать.

После этого на Машерова приехал еще один водомет, его протестующие забросали камнями. Силовики опять применили водомет против демонстрантов.

На Немиге снова начались задержания. Люди стали в сцепку, при задержании одному из них стало плохо.

Темы: Беларусьакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Добкин передумал идти в мэры Харькова

фото, видеоВ Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие

Выборы: Дубинский возглавил список СН в Киевоблсовет и ведет с собой коллег с "1+1"

фото, видеоВ Минске очередная акция протеста, начались задержания

видеоАрмения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта "Смерчами"

видеоАзербайджан заявил об обстреле с территории Армении крупного города, Ереван отрицает

Все новости...
Беларусь
В Минске очередная акция протеста, начались задержания
Украина упростит выдачу вида на жительство для белорусских специалистов
Государственное белорусское ТВ назвало Украину "бывшей УССР"
Последние новости
17:53
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Ролан Гаррос
17:33
Новая Каледония на референдуме во второй раз решила остаться в составе Франции
17:13
Добкин передумал идти в мэры Харькова
17:03
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски
16:54
фото, видеоВ Минске применяют водометы, один из них сломали протестующие
16:29
В Крыму - рекордное количество заражений коронавирусом
16:07
фото, видеоВ Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
15:49
Выборы: Дубинский возглавил список СН в Киевоблсовет и ведет с собой коллег с "1+1"
15:46
Ермак уверяет, что "слуги" на 100% доверяют Зеленскому
15:19
Общий объем займов по кредитам "5-7-9" превысил 9 миллиардов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!