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Президент Еврокомиссии получила отрицательный тест, но пока не выходит из карантина

Понедельник, 5 октября 2020, 15:23

Президент Еврокомиссии получила отрицательный результат теста на коронавирус, но будет оставаться в самоизоляции еще сутки.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Только что получила результат моего последнего теста на COVID-19 - опять отрицательный. Я продолжу самоизоляцию до завтрашнего вечера, как это предусмотрено действующим правилам. Спасибо за ваши теплые слова", - написала она. 

Напомним, ранее на брифинге представитель Еврокомиссии сообщил, что Урсула фон дер Ляйен не сможет присутствовать на саммите Украина-ЕС из-за самоизоляции после контакта с больным коронавирус.

Ее будет представлять высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Темы: ЕСкарантинCovid-2019
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