Президентка Єврокомісії отримала негативний тест, але поки не виходить з карантину

Президентка Єврокомісії отримала негативний результат тесту на коронавірус, але залишатиметься в самоізоляції ще одну добу.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Щойно отримала результат мого останнього тесту на COVID-19 - знову негативний. Я продовжу самоізоляцію до завтрашнього вечора, як це передбачено чинними правилами. Дякую за ваші теплі слова", - написала вона.

Нагадаємо, раніше на брифінгу речник Єврокомісії повідомив, що Урсула фон дер Ляєн не зможе бути присутньою на саміті Україна-ЄС через самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус.

Її представлятиме високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

