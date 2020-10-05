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"Бабушки против ОМОНа": в Минске на марш протеста вышли пенсионеры

Понедельник, 5 октября 2020, 16:48
Бабушки против ОМОНа: в Минске на марш протеста вышли пенсионеры
Радио Свобода

5 октября в Минске проходит "Марш пенсионеров" против режима Александра Лукашенко.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Участники марша собрались на площади Независимости и пошли по проспекту.

Они держат плакаты "Пенсионеры за перемены", "Нет геноциду белорусского народа", "Я не верю в Лукашенко, БТ и RT, верю своим детям и Светлане Алексиевич", "Пенсионеры против беззакония, насилия и лжи" и другие. Митингующие скандируют "Уходи", "Честные выборы", "Да здравствует Беларусь", "Наши годы - сила" и другие лозунги.

Когда марш проходил мимо здания КГБ Беларуси, пенсионеры скандировали "Бабушки против ОМОНа".

 
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Что предшествовало: В акции протеста в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч человек, силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны
  • 23 сентября Лукашенко тайно инаугурировался.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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