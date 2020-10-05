"Бабушки против ОМОНа": в Минске на марш протеста вышли пенсионеры
5 октября в Минске проходит "Марш пенсионеров" против режима Александра Лукашенко.
Источник: "Радыё Свабода", TUT.by
Детали: Участники марша собрались на площади Независимости и пошли по проспекту.
Они держат плакаты "Пенсионеры за перемены", "Нет геноциду белорусского народа", "Я не верю в Лукашенко, БТ и RT, верю своим детям и Светлане Алексиевич", "Пенсионеры против беззакония, насилия и лжи" и другие. Митингующие скандируют "Уходи", "Честные выборы", "Да здравствует Беларусь", "Наши годы - сила" и другие лозунги.
Когда марш проходил мимо здания КГБ Беларуси, пенсионеры скандировали "Бабушки против ОМОНа".
Что предшествовало: В акции протеста в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч человек, силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя.
Читайте больше: Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция
"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников
Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине
Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны
- 23 сентября Лукашенко тайно инаугурировался.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.