"Бабушки против ОМОНа": в Минске на марш протеста вышли пенсионеры
Понедельник, 5 октября 2020, 16:48
5 октября в Минске проходит "Марш пенсионеров" против режима Александра Лукашенко.
Источник: "Радыё Свабода", TUT.by
Детали: Участники марша собрались на площади Независимости и пошли по проспекту.
Они держат плакаты "Пенсионеры за перемены", "Нет геноциду белорусского народа", "Я не верю в Лукашенко, БТ и RT, верю своим детям и Светлане Алексиевич", "Пенсионеры против беззакония, насилия и лжи" и другие. Митингующие скандируют "Уходи", "Честные выборы", "Да здравствует Беларусь", "Наши годы - сила" и другие лозунги.
Когда марш проходил мимо здания КГБ Беларуси, пенсионеры скандировали "Бабушки против ОМОНа".