"Бабушки против ОМОНа": в Минске на марш протеста вышли пенсионеры

5 октября в Минске проходит "Марш пенсионеров" против режима Александра Лукашенко.

Источник: "Радыё Свабода", TUT.by

Детали: Участники марша собрались на площади Независимости и пошли по проспекту.

Они держат плакаты "Пенсионеры за перемены", "Нет геноциду белорусского народа", "Я не верю в Лукашенко, БТ и RT, верю своим детям и Светлане Алексиевич", "Пенсионеры против беззакония, насилия и лжи" и другие. Митингующие скандируют "Уходи", "Честные выборы", "Да здравствует Беларусь", "Наши годы - сила" и другие лозунги.

Когда марш проходил мимо здания КГБ Беларуси, пенсионеры скандировали "Бабушки против ОМОНа".

радИо свобода

радИо свобода

радИо свобода

Что предшествовало: В акции протеста в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч человек, силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя.

Читайте больше: Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория: