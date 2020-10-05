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Вовка и судей ОАСК вызывают в НАБУ на следственные действия

Понедельник, 5 октября 2020, 19:34
Вовка и судей ОАСК вызывают в НАБУ на следственные действия

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и трех судей для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября.

Источник: повестки на сайте НАБУ

Дословно: "Вам необходимо прибыть 09.10.2020 и 12.10.2020 в НАБУ для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в качестве подозреваемого, вручение процессуальных документов и т.п., в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве".

Детали: Такие повестки подписаны на имена главы ОАСК Павла Вовка, судей Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберды.

 

Что было раньше: Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых в деятельности преступной организации во главе с главой ОАСК Павлом Вовком.

Позже Вовк и другие подозреваемые судьи получили повестки от НАБУ на допрос

Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • 4 августа Печерский райсуд Киева принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передатьего другому правоохранительному органу.

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Украинская правда

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Темы: НАБУОАСК
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