Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк получил повестки на допрос в Национальном антикоррупционном бюро на 17-е и 18 августа – и планирует прийти.

Источник: судья Вовк в Facebook, пресс-служба НАБУ

Прямая речь: "Вот и я сегодня проверил силу соцсетей. Как только утром я расписал для НАБУ алгоритм действий согласно букве закона, а также написал, где меня можно найти, то представители Бюро быстренько примчались. Пришли в ОАСК по-тихому, без пиара. Оказывается, если хотят, то могут даже соблюдать нормы УПК.

A теперь сообщаю официально - мне сегодня вручили повестки на 17-18 августа. Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов!

А в НАБУ готовы отвечать за то, что они творили в последний месяц? Советую им повторять на всякий случай матчасть".

Детали: НАБУ подчеркивает, что все подозреваемые лично получили повестки о вызове на допросы.

Дословно: "Адвокат главы ОАСК сообщил детективам, что его клиент будет находиться в отпуске до 14 августа. Однако после объявления в розыск судья появился на рабочем месте на следующий день. Так же на следующий день после объявления лиц в розыск начали выходить на свя связь с детективами и другие подозреваемые по делу, которые в течение трех недель скрывались от следствия ".

Этому предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых в деятельности преступной организации во главе с главой ОАСК Павлом Волком.

Предыстория:

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

4 августа Печерский райсуд Киева принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.

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