Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вовк и другие подозреваемые судьи получили повестки от НАБУ

Среда, 12 августа 2020, 18:30
Вовк и другие подозреваемые судьи получили повестки от НАБУ

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк получил повестки на допрос в Национальном антикоррупционном бюро на 17-е и 18 августа – и планирует прийти.

Источник: судья Вовк в Facebook, пресс-служба НАБУ

Прямая речь: "Вот и я сегодня проверил силу соцсетей. Как только утром я расписал для НАБУ алгоритм действий согласно букве закона, а также написал, где меня можно найти, то представители Бюро быстренько примчались. Пришли в ОАСК по-тихому, без пиара. Оказывается, если хотят, то могут даже соблюдать нормы УПК.

A теперь сообщаю официально - мне сегодня вручили повестки на 17-18 августа. Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов!

А в НАБУ готовы отвечать за то, что они творили в последний месяц? Советую им повторять на всякий случай матчасть".

 

Детали: НАБУ подчеркивает, что все подозреваемые лично получили повестки о вызове на допросы.

Дословно: "Адвокат главы ОАСК сообщил детективам, что его клиент будет находиться в отпуске до 14 августа. Однако после объявления в розыск судья появился на рабочем месте на следующий день. Так же на следующий день после объявления лиц в розыск начали выходить на свя связь с детективами и другие подозреваемые по делу, которые в течение трех недель скрывались от следствия ".

Этому предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых в деятельности преступной организации во главе с главой ОАСК Павлом Волком.

Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • 4 августа Печерский райсуд Киева принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.

Читайте также: "Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Украинская правда" в Threads

Темы: Павел Вовк судНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Павел Вовк
Ликвидация Окружного административного суда Киева: между законностью и правомерностью
Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК
Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: