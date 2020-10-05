Литва вызвала посла в Минске для консультаций

Литва решила вызвать на консультации своего посла в Минске.

Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба МИД Литвы, пишет "Европейская правда".

В сообщении отмечается, что 5 октября министерство провело интенсивные консультации со своими коллегами из Евросоюза по поводу требования режима в Минске к Литве и Польше сократить количество своих сотрудников в посольствах в Беларуси.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс обсудил этот вопрос по телефону с верховным представителем ЕС Жозепом Борреллем, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Послы ЕС в Минске также сейчас обсуждают эту ситуацию.

Он добавил, что решение вызвать послов на консультации было принято совместно с Варшавой.

По словам министра, договоренность о том, чтобы не сокращать дипломатический штат, пока не достигнута. "Но если Беларусь, как и раньше, будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры", - заявил он.

Как сообщалось, в начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций.

Минск объяснил требование "деструктивной деятельностью" обеих стран.

Напомним, в августе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что впервые в истории украинского МИД он вызвал посла в Беларуси в Киев для консультаций.