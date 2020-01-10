Дело Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО, защита говорит о сокрытии доказательства

Апелляционный суд Киева отказался отпустить из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Суд рассматривал вторую жалобу адвокатов Антоненко на его арест. Защита просила отпустить мужчину из-под стражи. Как и раньше, несколько десятков ветеранов, волонтеров и несколько народных депутатов просили отдать Антоненко им на поруки.

В свою очередь, прокурор настаивал, что у следствия есть несколько доказательств причастности Антоненко к убийству. В частности, прокурор вспомнил экспертизу и добавил, что защита не предоставила документов, свидетельствующих о непринадлежности этого доказательства. Также прокурор настаивал, что Антоненко мог хромать день убийства Шеремета, как и преступник, которого зафиксировали камеры наблюдения. Кроме того, во время обыска у подозреваемого якобы нашли "одежду с принтами", похожими на принты на одежде убийцы.

В то же время, адвокаты, ссылаясь на выписку из медицинской карты музыканта, заявили, что функция ходы у него не была нарушена.

Адвокаты заявили, что несколько экспертов, которые проводили исследования, не имеют необходимой квалификации.

Также защита рассказал, что из публикаций в СМИ узнал о наличии другой экспертизы, которая может свидетельствовать о непричастности Антоненко к убийству.

Речь идет об экспертизе, которая установила, что убийца Шеремета был ростом около 164-175 см. Об этом также рассказывала полиция на брифинге в 2016 году.

Однако, по словам защиты Антоненко, его рост равен 180 см, что подтверждается записями в военном билете.

Защита демонстрирует разницу в росте, которая, по их словам, есть между убийцей и Антоненко фото: соня лукашова, УП

Адвокаты заявили, что прокуратура скрывает экспертизу о росте убийцы и попросила суд истребовать документ. Прокурор сказал, что "эта экспертиза не имеет значения", поскольку ему неизвестный рост Антоненко. Суд отказал в просьбе адвокатов.

От УП: В распоряжении "Украинской правды" имеются материалы, которые следствие передавало к суду. К ним не приобщена экспертиза от 2016 года, которая установила рост убийцы. В то же время, по данным УП, такая экспертиза действительно была проведена, и она установила, что киллер был примерно 170 см роста с возможной погрешностью ± 3%.

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