Дело Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО, защита говорит о сокрытии доказательства
Апелляционный суд Киева отказался отпустить из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Суд рассматривал вторую жалобу адвокатов Антоненко на его арест. Защита просила отпустить мужчину из-под стражи. Как и раньше, несколько десятков ветеранов, волонтеров и несколько народных депутатов просили отдать Антоненко им на поруки.
В свою очередь, прокурор настаивал, что у следствия есть несколько доказательств причастности Антоненко к убийству. В частности, прокурор вспомнил экспертизу и добавил, что защита не предоставила документов, свидетельствующих о непринадлежности этого доказательства. Также прокурор настаивал, что Антоненко мог хромать день убийства Шеремета, как и преступник, которого зафиксировали камеры наблюдения. Кроме того, во время обыска у подозреваемого якобы нашли "одежду с принтами", похожими на принты на одежде убийцы.
В то же время, адвокаты, ссылаясь на выписку из медицинской карты музыканта, заявили, что функция ходы у него не была нарушена.
Адвокаты заявили, что несколько экспертов, которые проводили исследования, не имеют необходимой квалификации.
Также защита рассказал, что из публикаций в СМИ узнал о наличии другой экспертизы, которая может свидетельствовать о непричастности Антоненко к убийству.
Речь идет об экспертизе, которая установила, что убийца Шеремета был ростом около 164-175 см. Об этом также рассказывала полиция на брифинге в 2016 году.
Однако, по словам защиты Антоненко, его рост равен 180 см, что подтверждается записями в военном билете.
Адвокаты заявили, что прокуратура скрывает экспертизу о росте убийцы и попросила суд истребовать документ. Прокурор сказал, что "эта экспертиза не имеет значения", поскольку ему неизвестный рост Антоненко. Суд отказал в просьбе адвокатов.
От УП: В распоряжении "Украинской правды" имеются материалы, которые следствие передавало к суду. К ним не приобщена экспертиза от 2016 года, которая установила рост убийцы. В то же время, по данным УП, такая экспертиза действительно была проведена, и она установила, что киллер был примерно 170 см роста с возможной погрешностью ± 3%.
Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Предистория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- С Кузьменко провели следственный эксперимент. Она раскритиковала экспертизу, которая якобы доказывает ее причастность.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
- Все задержанные отрицают свою причастность к убийству.
- Антоненко видит в деле политическое преследование и не исключает причастность Кремля.