Нагорный Карабах: Армения заявила, что готова "к уступкам"

Армянская сторона готова "пойти на уступки" по поводу Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Баку. В то же время Азербайджан решительно настроен на освобождение Нагорного Карабаха.

Источник: премьер Армении Никол Пашинян в интервью France-Presse; посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы в интервью ТАСС

Прямая речь Пашиняна: "Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан".

Детали: Пашинян выразил мнение, что, "если этого потребует ситуация", Россия "выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества" с Арменией.

Прямая речь Бюльбюль оглы: "На оккупированных вооруженными силами Армении территориях Азербайджана идет контртеррористическая операция или ее можно назвать принуждением Армении к миру, а по существу это отечественная война за освобождение наших исконных земель, признанных всем мировым сообществом территорией Азербайджана.

Уже удалось освободить часть захваченных районов, успехи наших военных продолжаются. Мы решительно настроены на восстановление своей территориальной целостности".

Что было раньше: Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль три села в Джабраильском районе и ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.

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