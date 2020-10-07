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В Кремле отреагировали на многомиллиардный штраф Польши против "Газпрома"

Среда, 7 октября 2020, 14:37

В Кремле заявляют, что штраф польского регулятора против российского газового монополиста "Газпрома" вряд ли скажется на состоянии отношений с Польшей более негативно, поскольку их и так трудно назвать благоприятными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно с точки зрения правового обеспечения каких-то контрдействий, будет сделано корпорацией", - сказал он.

Говоря о том, каким образом этот шаг польских властей скажется на состоянии российско-польских отношений, пресс-секретарь президента заметил, что их вряд ли можно назвать преуспевающими и вряд ли можно предположить, что что-то может сказаться на их состоянии еще более негативно.

"В целом отношения находятся не на должном уровне", - отметил Песков.

Как сообщалось, польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию "Газпром" на 29 млрд злотых (более 6 млрд евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".

Согласно решению регулятора, еще пять других компаний оштрафованы более чем 234 млн злотых. Все они принимали участие в строительстве трубопровода.



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