В Раду от "Голоса" зайдет "киборг" Шараскин, Свидерская передумала

Украинский актер и режиссер Андрей Шараскин, который является одним из киборгов Донецкого аэропорта, попадет в Верховную Раду от "Голоса" вместо Святослава Вакарчука.

Источник: пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "8 октября истек последний день, когда она должна подать документы в ЦИК, поэтому автоматически заходит Шараскин. Алина (Свидерская - ред.) приняла решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду ".

Детали: Согласно избирательному списку партии, Свидерская была 19 номером, а Шараскин - 20. Поскольку она отказалась, в парламент попадает следующий.

В ЦИК "Украинской правде" подтвердили, что Свидерская не представила документы, и срок истекает 8 октября.

Справка: Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина".

Он получил позывной "Богема", находясь во главе одной из боевых рот "Правого сектора", а также был одним из киборгов Донецкого аэропорта.

Что было раньше: В июле состоялось заседание ЦИК, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе Алину Свидерскую.

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