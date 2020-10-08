В Раду от "Голоса" зайдет "киборг" Шараскин, Свидерская передумала
Украинский актер и режиссер Андрей Шараскин, который является одним из киборгов Донецкого аэропорта, попадет в Верховную Раду от "Голоса" вместо Святослава Вакарчука.
Источник: пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух в комментарии "Украинской правде"
Дословно: "8 октября истек последний день, когда она должна подать документы в ЦИК, поэтому автоматически заходит Шараскин. Алина (Свидерская - ред.) приняла решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду ".
Детали: Согласно избирательному списку партии, Свидерская была 19 номером, а Шараскин - 20. Поскольку она отказалась, в парламент попадает следующий.
В ЦИК "Украинской правде" подтвердили, что Свидерская не представила документы, и срок истекает 8 октября.
Справка: Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина".
Он получил позывной "Богема", находясь во главе одной из боевых рот "Правого сектора", а также был одним из киборгов Донецкого аэропорта.
Что было раньше: В июле состоялось заседание ЦИК, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе Алину Свидерскую.
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Предыстория:
- В конце марта Святослав Вакарчук отошел от руководства партии "Голос". Ее возглавила Кира Рудык.
- 11 июня Вакарчук заявил, что слагает мандат нардепа. Второй раз в истории.
- Нардеп от "Голоса" Инна Совсун заверила, что Вакарчук остается в партии и будет работать на местных выборах