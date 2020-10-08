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"Как в Испании и Италии весной": Степанов о ситуации с COVID-19

Четверг, 8 октября 2020, 20:33

Глава Минздрава Максим Степанов обратился к украинским и сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с той, что была в Испании и Италии и назвал ситуацию опасной.

Источник: Степанов в Facebook

Прямая речь Степанова: "5397 диагнозов COVID-19 за последние сутки, около 1000 госпитализаций. Кровати заполняются быстро.

Подобная ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки, все мы видели те шокирующие кадры.

Сейчас именно тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке. Речь идет о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков ... Речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей".

Напомним: За сутки 7 октября в Украине подтвердили 5397 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от коронавирусной болезни 93 человека, были госпитализированы 900 человек с подтвержденным диагнозом - это три антирекорда; выздоровели 2263 человека.

7 октября в мире COVID-19 обнаружили в 339 000 человек. Умерло в этот день 5822 пациентов.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравСтепанов


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