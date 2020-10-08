В санкционный список из-за отравления Навального войдут 9 россиян – Le Monde

В санкционный список, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением оппозиционного политика России Алексея Навального, войдут девять имен россиян.

Источник: французское издание Le Monde

Детали: В статье сообщается, в санкционный список войдут девять людей – среди них представители администрации президента, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, был изобретен "Новичок".

Ограничительные меры будут включать в себя заморозку активов и запрет на въезд в страны Европы, уточнило издание. В статье говорится, что Германии удалось избежать увязки ситуации с Навальным с судьбой газопровода "Северный поток-2".

В МИД России уже отреагировали на сообщение о санкциях и угрожают "ответить зеркально".

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