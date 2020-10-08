В санкционный список из-за отравления Навального войдут 9 россиян – Le Monde
В санкционный список, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением оппозиционного политика России Алексея Навального, войдут девять имен россиян.
Источник: французское издание Le Monde
Детали: В статье сообщается, в санкционный список войдут девять людей – среди них представители администрации президента, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, был изобретен "Новичок".
Ограничительные меры будут включать в себя заморозку активов и запрет на въезд в страны Европы, уточнило издание. В статье говорится, что Германии удалось избежать увязки ситуации с Навальным с судьбой газопровода "Северный поток-2".
В МИД России уже отреагировали на сообщение о санкциях и угрожают "ответить зеркально".
Предыстория:
- Российского оппозиционера Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.