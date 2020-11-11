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В Госдепе заявили о готовности к "мягкой передачи власти второй администрации президента Трампа"

Среда, 11 ноября 2020, 00:51
В Госдепе заявили о готовности к мягкой передачи власти второй администрации президента Трампа

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил журналистам о готовности к "мягкой передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа".

Источник: Bloomberg

Прямая речь: "Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период до 20 января (20 января должно состояться инаугурация 46-го президента США — ред УП) будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса".

Что предшествовало:

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Напомним:

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборыТрампБайден
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