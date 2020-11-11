В Госдепе заявили о готовности к "мягкой передачи власти второй администрации президента Трампа"
Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил журналистам о готовности к "мягкой передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа".
Источник: Bloomberg
Прямая речь: "Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период до 20 января (20 января должно состояться инаугурация 46-го президента США — ред УП) будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса".
"There will be a smooth transition to a second Trump administration," said Secretary of State Mike Pompeo after a reporter asked whether the State Department will cooperate with the Biden transition pic.twitter.com/wgbwAs4hHe— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 10, 2020
Что предшествовало:
- Соратники и советники президента США Дональда Трампа, который с большой вероятностью проиграл президентские выборы кандидату от демократов Джо Байдену, анонимно сообщают, что Трамп планирует длительную борьбу, которая позволила бы отменить результаты волеизъявления.
- Победивший на выборах президента в США Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января.
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Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.