В Госдепе заявили о готовности к "мягкой передачи власти второй администрации президента Трампа"

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил журналистам о готовности к "мягкой передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа".

Источник: Bloomberg

Прямая речь: "Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период до 20 января (20 января должно состояться инаугурация 46-го президента США — ред УП) будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса".

"There will be a smooth transition to a second Trump administration," said Secretary of State Mike Pompeo after a reporter asked whether the State Department will cooperate with the Biden transition pic.twitter.com/wgbwAs4hHe — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 10, 2020

Что предшествовало:

Соратники и советники президента США Дональда Трампа, который с большой вероятностью проиграл президентские выборы кандидату от демократов Джо Байдену, анонимно сообщают, что Трамп планирует длительную борьбу, которая позволила бы отменить результаты волеизъявления.

Победивший на выборах президента в США Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января.

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Напомним: