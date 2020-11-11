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У Держдепі заявили про готовність до "м’якої передачі влади другій адміністрації президента Трампа"

Середа, 11 листопада 2020, 01:51

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео повідомив журналістам про готовність до "м’якої передачі влади другій адміністрації президента Дональда Трампа".

Джерело: Bloomberg

Пряма мова: "Світ має бути повністю впевнений у тому, що перехідний період до 20 січня (20 січня має відбутись інавгурація 46-го президента США —  ред УП) буде успішним. Ми готові, світ спостерігає за тим, що тут відбувається. Ми збираємося підрахувати всі голоси".

Що передувало:

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Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Теми: СШАвибориТрампБайден


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