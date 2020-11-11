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У Держдепі заявили про готовність до "м’якої передачі влади другій адміністрації президента Трампа"

Середа, 11 листопада 2020, 00:51
У Держдепі заявили про готовність до м’якої передачі влади другій адміністрації президента Трампа

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео повідомив журналістам про готовність до "м’якої передачі влади другій адміністрації президента Дональда Трампа".

Джерело: Bloomberg

Пряма мова: "Світ має бути повністю впевнений у тому, що перехідний період до 20 січня (20 січня має відбутись інавгурація 46-го президента США —  ред УП) буде успішним. Ми готові, світ спостерігає за тим, що тут відбувається. Ми збираємося підрахувати всі голоси".

Що передувало:

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Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАвибориТрампБайден
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