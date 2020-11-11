У Держдепі заявили про готовність до "м’якої передачі влади другій адміністрації президента Трампа"
Глава Держдепартаменту США Майк Помпео повідомив журналістам про готовність до "м’якої передачі влади другій адміністрації президента Дональда Трампа".
Джерело: Bloomberg
Пряма мова: "Світ має бути повністю впевнений у тому, що перехідний період до 20 січня (20 січня має відбутись інавгурація 46-го президента США — ред УП) буде успішним. Ми готові, світ спостерігає за тим, що тут відбувається. Ми збираємося підрахувати всі голоси".
"There will be a smooth transition to a second Trump administration," said Secretary of State Mike Pompeo after a reporter asked whether the State Department will cooperate with the Biden transition pic.twitter.com/wgbwAs4hHe
— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 10, 2020
BAIER: You were asked about the concerns about a smooth transition and you said there will be a smooth transition to a 2nd Trump term. Were you being serious?— Aaron Rupar (@atrupar) November 10, 2020
POMPEO: We will have a smooth transition and we will see what people ultimately decided when the votes have been cast. pic.twitter.com/j8fWvUKkLV
Що передувало:
- Соратники та радники президента США Дональда Трампа, який із великою ймовірністю програв президентські вибори кандидату від демократів Джо Байдену, анонімно повідомляють, що Трамп планує тривалу боротьбу, яка б дозволила скасувати результати волевиявлення.
- Джо Байден, що переміг на виборах президента США, планує видати виконавчі укази, що скасують кілька розпоряджень Дональда Трампа, щойно вступить на посаду 20 січня.
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Нагадаємо:
- Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.