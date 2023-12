У Держдепі заявили про готовність до "м’якої передачі влади другій адміністрації президента Трампа"

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео повідомив журналістам про готовність до "м’якої передачі влади другій адміністрації президента Дональда Трампа".

Джерело: Bloomberg

Пряма мова: "Світ має бути повністю впевнений у тому, що перехідний період до 20 січня (20 січня має відбутись інавгурація 46-го президента США — ред УП) буде успішним. Ми готові, світ спостерігає за тим, що тут відбувається. Ми збираємося підрахувати всі голоси".

"There will be a smooth transition to a second Trump administration," said Secretary of State Mike Pompeo after a reporter asked whether the State Department will cooperate with the Biden transition pic.twitter.com/wgbwAs4hHe

BAIER: You were asked about the concerns about a smooth transition and you said there will be a smooth transition to a 2nd Trump term. Were you being serious?



POMPEO: We will have a smooth transition and we will see what people ultimately decided when the votes have been cast. pic.twitter.com/j8fWvUKkLV