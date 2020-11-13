Уголовную ответственность за ложь в декларации нужно вернуть до конца года – НАПК и НАБУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро заявляют, что уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях чиновников важно восстановить до конца года.

Источник: сайт НАПК и сайт НАБУ

Дословно НАБУ: "Необходимые для этого законодательные изменения должны быть приняты и вступить в силу до конца этого года. Иначе декларанты, а это лица, чья деятельность финансируется за счет налогоплательщиков, могут избежать ответственности за недостоверные данные, внесенные ими в декларации 2020 года".

Детали: В НАПК напомнили, что, согласно Уголовному кодексу, любые изменения в него должны быть внесены отдельным законом. Поэтому для возвращения уголовной ответственности за сокрытие имущества от декларирования должен быть разработан отдельный законопроект, а также его должны быстро принять за основу и в целом.

В НАБУ заявили, что готовы присоединиться к обсуждению соответствующего законопроекта и предоставить свои рекомендации ВР.

Для справки: Ежегодный период декларирования длится с 1 января по 31 марта. Чтобы наказать человека за сокрытие имущества от декларирования, соответствующая статья УК должна действовать на момент подачи декларации. Поэтому, если законопроект примут, например, в феврале 2021 года, то все, кто успеет подать декларации ранее, уйдут от ответственности.

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