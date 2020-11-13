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Уголовную ответственность за ложь в декларации нужно вернуть до конца года – НАПК и НАБУ

Пятница, 13 ноября 2020, 10:28
Уголовную ответственность за ложь в декларации нужно вернуть до конца года – НАПК и НАБУ
Скриншот с сайта НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро заявляют, что уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях чиновников важно восстановить до конца года.

Источник: сайт НАПК и сайт НАБУ

Дословно НАБУ: "Необходимые для этого законодательные изменения должны быть приняты и вступить в силу до конца этого года. Иначе декларанты, а это лица, чья деятельность финансируется за счет налогоплательщиков, могут избежать ответственности за недостоверные данные, внесенные ими в декларации 2020 года".

Детали: В НАПК напомнили, что, согласно Уголовному кодексу, любые изменения в него должны быть внесены отдельным законом. Поэтому для возвращения уголовной ответственности за сокрытие имущества от декларирования должен быть разработан отдельный законопроект, а также его должны быстро принять за основу и в целом.

В НАБУ заявили, что готовы присоединиться к обсуждению соответствующего законопроекта и предоставить свои рекомендации ВР.

Для справки: Ежегодный период декларирования длится с 1 января по 31 марта. Чтобы наказать человека за сокрытие имущества от декларирования, соответствующая статья УК должна действовать на момент подачи декларации. Поэтому, если законопроект примут, например, в феврале 2021 года, то все, кто успеет подать декларации ранее, уйдут от ответственности.

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
  • В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
  • В НАПК отметили, что из-за решения КС привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы уже невозможно. С мая 2020 года НАПК установило декларирование недостоверной информации в 97 декларациях. Всего с 2015 года было зарегистрировано 4712 уголовных производств о лжи в декларациях, из которых 1239 были направлены в суд с обвинительным актом. Все дела, в которых суд еще не принял решение, будут закрыты.
  • В работе НАБУ находилось 110 уголовных производств по около 180 фактах умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. Семерым, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщили о подозрении. 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров, в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям).

Украинская правда

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Темы: НАБУНАПКдекларации
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