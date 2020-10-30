Судья КС: Не было обязательства закрывать реестр деклараций, все можно поправить за 3 дня

Решение Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства не заставляло закрывать реестр электронных деклараций чиновников и политиков.

Источник: брифинг судьи КС Игоря Слиденко

Прямая речь Слиденко: "Мое личное мнение заключается в том, что данная ситуация искусственно инспирирована. Никакой угрозы институциональной системы антикоррупционной, никакой угрозы функционированию отдельных органов не существует.

Те изменения, которые внес КС они лечатся элементарно внесением изменений в текущее законодательство. Это три дня законодательной работы.

То, что делал господин Новиков (глава НАПК - ред.) с реестрами, когда он закрывал их - это выдумки господина Новикова для того, чтобы инспирировать ситуацию. Из решения КС это все не следует. Если господин Новиков не понимал, что делать, он должен был обратиться в КС и суд дает разъяснения... и написал бы господину Новикову, что реестры закрывать не нужно.

И проверять других публичных лиц тоже можна. А господин Новиков, скорее всего, решил ситуацию обострить и показать так, будто КС хочет вообще отменить государственный строй".

Детали: Слиденко также пояснил, что 366-1 статью УК о наказании за декларирование недостоверной информации нельзя было воплотить в жизни. По его словам, за 2019 год по этой статье было открыто более 2 тысяч производств. Закрыто сразу почти 360, а другие закрыли потом. По его мнению, это произошло потому, что формулировка в статье прописана неудачно, в частности относительно "умышленного недекларирования".

Он также считает, что Верховная Рада может "за 3 минуты" исправить все недостатки в законодательстве по этой статье и она продолжит действовать.

Слиденко также рассказал, что на него давили с Офиса президента, после чего он подал заявление об отставке.

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