Судья КС: Не было обязательства закрывать реестр деклараций, все можно поправить за 3 дня
Решение Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства не заставляло закрывать реестр электронных деклараций чиновников и политиков.
Источник: брифинг судьи КС Игоря Слиденко
Прямая речь Слиденко: "Мое личное мнение заключается в том, что данная ситуация искусственно инспирирована. Никакой угрозы институциональной системы антикоррупционной, никакой угрозы функционированию отдельных органов не существует.
Те изменения, которые внес КС они лечатся элементарно внесением изменений в текущее законодательство. Это три дня законодательной работы.
То, что делал господин Новиков (глава НАПК - ред.) с реестрами, когда он закрывал их - это выдумки господина Новикова для того, чтобы инспирировать ситуацию. Из решения КС это все не следует. Если господин Новиков не понимал, что делать, он должен был обратиться в КС и суд дает разъяснения... и написал бы господину Новикову, что реестры закрывать не нужно.
И проверять других публичных лиц тоже можна. А господин Новиков, скорее всего, решил ситуацию обострить и показать так, будто КС хочет вообще отменить государственный строй".
Детали: Слиденко также пояснил, что 366-1 статью УК о наказании за декларирование недостоверной информации нельзя было воплотить в жизни. По его словам, за 2014 год по этой статье было открыто более 2 тысяч производств. Закрыто сразу почти 360, а другие закрыли потом. По его мнению, это произошло потому, что формулировка в статье прописана неудачно, в частности относительно "умышленного недекларирования".
Он также считает, что Верховная Рада может "за 3 минуты" исправить все недостатки в законодательстве по этой статье и она продолжит действовать.
Слиденко также рассказал, что на него давили с Офиса президента, после чего он подал заявление об отставке.
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
- В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.
- Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В Европейском союзе считают, что это решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.
- Президент Владимир Зеленский срочно собрал Совет национальной безопасности и обороны, после чего внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".