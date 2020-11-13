Кримінальну відповідальність за брехню у декларації треба відновити до кінця року – НАЗК і НАБУ
Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро заявляють, що кримінальну відповідальність за недостовірні відомості в деклараціях посадовців важливо відновити до кінця року.
Джерело: сайт НАЗК і сайт НАБУ
Дослівно НАБУ: "Необхідні для цього законодавчі зміни мають бути ухвалені та набути чинності до кінця цього року. Інакше декларанти, а це особи, чия діяльність фінансується коштом платників податків, можуть уникнути відповідальності за недостовірні дані, внесені ними в декларації за 2020 рік".
Деталі: У НАЗК нагадали, що, згідно з Кримінальним кодексом, будь-які зміни до нього мають бути внесені окремим законом. Тому для повернення кримінальної відповідальності за приховання майна від декларування має бути розроблений окремий законопроєкт, а також його мають швидко ухвалити за основу і в цілому.
У НАБУ заявили, що готові долучитися до обговорення відповідного законопроєкту та надати свої рекомендації ВР.
Для довідки: Щорічний період декларування триває з 1 січня до 31 березня. Щоб покарати особу за приховання майна від декларування, відповідна стаття ККУ має діяти на момент подання декларації. Тому, якщо законопроєкт ухвалять, наприклад, у лютому 2021 року, то усі, хто встигне подати декларації раніше, уникнуть відповідальності.
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Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
- У НАЗК зазначили, що через рішення КС притягнути до відповідальності осіб, які збрехали в деклараціях за попередні роки вже неможливо.
- З травня 2020 року НАЗК встановило декларування недостовірної інформації в 97 деклараціях. Загалом із 2015 року було зареєстровано 4 712 кримінальних проваджень про брехню в деклараціях, з яких 1 239 було надіслано до суду з обвинувальним актом. Усі справи, у яких суд ще не прийняв рішення, будуть закриті.
- У роботі НАБУ перебувало 110 кримінальних проваджень щодо близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій. Сімом особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомили про підозру. 34 справи скеровано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (6 вироків, стосовно 7 осіб справи закриті за нереабілітуючими підставами).