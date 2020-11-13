Кримінальну відповідальність за брехню у декларації треба відновити до кінця року – НАЗК і НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро заявляють, що кримінальну відповідальність за недостовірні відомості в деклараціях посадовців важливо відновити до кінця року.

Джерело: сайт НАЗК і сайт НАБУ

Дослівно НАБУ: "Необхідні для цього законодавчі зміни мають бути ухвалені та набути чинності до кінця цього року. Інакше декларанти, а це особи, чия діяльність фінансується коштом платників податків, можуть уникнути відповідальності за недостовірні дані, внесені ними в декларації за 2020 рік".

Деталі: У НАЗК нагадали, що, згідно з Кримінальним кодексом, будь-які зміни до нього мають бути внесені окремим законом. Тому для повернення кримінальної відповідальності за приховання майна від декларування має бути розроблений окремий законопроєкт, а також його мають швидко ухвалити за основу і в цілому.

У НАБУ заявили, що готові долучитися до обговорення відповідного законопроєкту та надати свої рекомендації ВР.

Для довідки: Щорічний період декларування триває з 1 січня до 31 березня. Щоб покарати особу за приховання майна від декларування, відповідна стаття ККУ має діяти на момент подання декларації. Тому, якщо законопроєкт ухвалять, наприклад, у лютому 2021 року, то усі, хто встигне подати декларації раніше, уникнуть відповідальності.

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