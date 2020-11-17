В Краматорске действующий мэр проиграл выборы во втором туре

В Краматорске Донецкой области во втором туре выборов на пост мэра большинство голосов получил один из директоров "Энергомашспецстали", беспартийный Александр Гончаренко.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: Разрыв между количеством голосов, отданных жителями города за кандидатов, составил более 17%. Явка избирателей в день второго тура составила 23,14%.

Общее распределение голосов следующее:

Александр Гончаренко - 57,85% (18 686 избирателей)

Андрей Панков (действующий мэр Краматорска) - 40,47% (13 070 избирателей).

В голосовании приняли участие 32 296 избирателей, а общее количество избирателей в Краматорске, по данным сайта ДРВ, по состоянию на 31 октября 2020 года составляет 122 881 человек.

Гончаренко - 1974 года рождения, самовыдвиженец, беспартийный, работает в должности директора по маркетингу и сбыту ОАО "Энергомашспецсталь".

В течение последних двух недель перед повторным голосованием кандидату выразили поддержку такие ячейки политических партий, как "Слуга народа", "Оппозиционная платформа "За життя", а также "Партия Максима Ефимова "Наш Краматорск".

Предыстория: